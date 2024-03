Huit ans après sa sortie catastrophe, No Man's Sky continue de savourer sa remontada impressionnante et de gâter sa communauté avec des contenus gratuits.

À son son annonce, No Man's Sky a en a fait rêver plus d'un, mais le rêve s'est transformé en cauchemar pour les développeurs d'Hello Games. Toutes les folles promesses n'étaient absolument pas au rendez-vous. Cela aurait pu coûter cher au studio, mais finalement, les équipes ont réussi à redresser la barre de façon surprenante. Depuis sa sortie, le jeu est même jouable sur PSVR2 - et sur les casques PC VR - avec un rendu amélioré suite à un patch. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises avec la dernière update.

La mise à jour gratuite Orbital de No Man's Sky est de sortie !

Après une période d'essai offerte pour faire connaître No Man's Sky au plus grand nombre, Hello Games déploie une nouvelle arme pour garder les nouveaux venus. L'énorme mise à jour gratuite Orbital est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC. Et ce n'est pas un patch habituel, mais bien une extension inédite qui apporte notamment des améliorations graphiques. Le moteur de No Man's Sky a été optimisé afin de « de créer de vastes espaces intérieurs et extérieurs dont les reflets et les surfaces métalliques ont gagné en réalisme » explique Sean Murray, fondateur d'Hello Games (via PlayStation Blog).

« L’extérieur des stations spatiales atteint des échelles jamais vues auparavant et possède une gigantesque variété de visuels. Leur intérieur a été transformé pour être plus spacieux et est désormais généré de manière procédurale avec pour résultat une incroyable diversité. Les stations accueillent de nouveaux magasins et de nouvelles activités pour plus de variété, et sont désormais personnalisées en fonction du système stellaire, de la race et de leur emplacement » ajoute le créateur de No Man's Sky.

Une fonctionnalité très demandée disponible

Pour répondre à une demande très forte de la communauté, le jeu accueille aussi un éditeur de vaisseaux. Grâce à lui, il sera possible de personnaliser et de créer des navires sur-mesure, introuvables ailleurs dans la galaxie même en étant l'un des plus fins explorateurs.

L'update Orbital de No Man's Sky intègre dans le même temps un système de guildes qui prend beaucoup de place dans la nouvelle méta du titre. Votre réputation pourra par exemple être augmentée en allant au contact d'émissaires de guildes et en faisant du troc d'objets, ou en réalisant des dons. Il est aussi possible d'avoir un cargo et de créer une flotte de frégates, à envoyer en mission. Enfin, attendez-vous à des ajustements en termes d'interface utilisateur. Bref, que de bon ? À vous de nous le dire en commentaires si No Man's Sky est encore l'un de vos jeux de chevet.