La valse des portages se poursuit sur Switch avec l'arrivée du jeu d'exploration de Hello Games : No Man's Sky. Le titre est prévu pour arriver dès cet été.

Déjà disponible sur de nombreuses plateformes, le jeu d'exploration spatiale de Hello Games va donc enfin arriver sur Switch, et il semble que ce n'était qu'une question de temps. Difficile pour un développeur de résister à un aussi gros parc de machines installé, et aux juteuses ventes qui pourraient donc en découler. Il faut dire qu'après le PC, la PS4, la Xbox One, et les optimisations pour PS5 et Xbox Series X|S, la Switch était un peu le dernier territoire à conquérir pour No Man's Sky. Le titre de Sean Murray, qui semble avoir surmonté sa sortie chaotique, était donc l'une des surprises du Nintendo Direct du 9 février 2022 et va consolider la réputation de la Switch en tant que "machine à portages".

No Man's Sky se pose sur Switch

La grosse question concerne bien entendu les performances du jeu sur la Switch, et si on ne sait pas vraiment ce qu'il en sera (on prie pour éviter une Witcher), le trailer se montre plutôt rassurant. La qualité est d'ailleurs si élevée qu'on se demande si le jeu sera proposé en cloud, comme ce qui a été fait avec certains gros jeux triple A donc Control (de Remedy) entre autres. Prévu pour débarquer cet été sans plus de précisions, on se demande également si le titre aura droit à une sortie physique, ou s'il s'agira d'une sortie exclusive à l'eShop, ce qui pourrait décourager les joueurs qui ne disposent pas d'une bonne carte mémoire dans leur machine.