Après beaucoup de patience, les amateurs d'explorations spatiales et possesseurs d'une Nintendo Switch pourront enfin découvrir No Man's Sky. En effet, le jeu s'offre une date, il s'agit du 7 octobre 2022 sur l'eShop et en version physique en collaboration avec Bandai Namco.

La version Switch, une version spécifique ?

Screenshot du jeu sur Switch

Pour l'occasion, une nouvelle bande-annonce pour la version Nintendo Switch de No Man's Sky est également disponible, elle est visible ci-dessus. Plus d'informations sur cette version du jeu peuvent être trouvées sur le site officiel.

Cette version Nintendo Switch profite dès le départ de six ans de contenu et donc de l'ensemble des 20 mises à jour. L'édition Switch continuera de bénéficier du développement continu après le lancement comme sur les autres supports. Et enfin, évidemment, cette Switch Edition utilise pleinement l'écran tactile de la console et peut être joué avec ou sans la station d'accueil.

No Man's Sky : Une longue histoire

Malgré son lancement plus que chaotique (on se souvient des accusations de publicités mensongères), le jeu a su avec le temps régler bon nombres de ses problèmes. Au point qu'il est de nos jours accepté de tous qu'il s'agit effectivement d'un bon jeu, assez unique en son genre.

Comptez-vous jouer au jeu sur Nintendo Switch ? Cette version vous intéresse t-elle ? Dites nous dans les commentaires.