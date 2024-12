No Man’s Sky est certainement le jeu qui a le plus évolué ces dernières années. Après un lancement chaotique, il a su rebondir et même se transcender, n’ayons pas peur des mots. On est à des années-lumière de désastre lors de son lancement. Le jeu est désormais très propre, complet, extrêmement généreux, amusant et addictif au possible. Chaque année, il ajoute du nouveau contenu, des événements réguliers et lance d'imposantes mises à jour. En cette fin d’année, le jeu propose même une belle surprise pour les retardataires.

Une belle surprise pour les joueur de No Man’s Sky

Vous êtes sur plusieurs jeux à la fois et vous n’avez pas eu le temps de toucher à tout le contenu événementiel de No Man’s Sky ? Ce n’est pas grave, le jeu vous a concocté une belle surprise. Il va en effet être possible de rattraper tout votre retard durant les deux prochains mois. Pour les six semaines à venir, toutes les expéditions limitées et donc, toutes leurs récompenses exclusives, seront disponibles au rythme d’une tous les quinze jours. C’est donc le moment ou jamais de se relancer dans l’aventure pour profiter de toutes ces missions à thème pour récupérer un maximum d’objets uniques.

En ce moment, c’est l’expédition Omega qui est en cours jusqu’au 11 décembre prochain. Les autres suivront dans la foulée, on vous pose ici le programme complet :

Omega du 27 au 11 décembre

du 27 au 11 décembre Adrift du 11 décembre au 25 décembre

du 11 décembre au 25 décembre Liquidators de 25 décembre au 8 janvier

de 25 décembre au 8 janvier Aquarius du 8 janvier au 22 janvier

du 8 janvier au 22 janvier The Cursed du 22 janvier au 5 février

No Man’s Sky a récemment reçu une flopée de mises à jour colossales afin de notamment améliorer ses biomes sous-marins, mais également pour ajouter de nettes améliorations graphiques. D’ailleurs, les joueurs PS5 Pro peuvent désormais profiter d’optimisations aux petits oignons. C’est à l’heure actuelle la plus belle version du jeu sur consoles de salon et le tout reste fluide et sans chargement évidemment.

No Man’s Sky est actuellement disponible sur PS5, Xbox Series, PC, Switch mais aussi PS4 et Xbox One.

