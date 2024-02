No Man’s Sky n’a pas fini d’apporter du nouveau contenu à ses fans. Si aucune annonce officielle n’a été faite, c’est un tweet énigmatique de Sean Murray, directeur de Hello Games, qui a mis la puce à l’oreille. Tout a commencé le 15 février dernier, lorsque l'homme a posté une liste de mots. On pouvait retrouver les mots suivants : Synthesis, LivingShip, ExoMech, Desolation, Origins, NextGen, et bien d’autres comme Échos. Les fans les plus assidus du développeur ont rapidement remarqué qu’il s’agissait d’une énumération des noms de toutes les upgrades dont le jeu a bénéficié depuis 2016. Mais là où la publication devenait intéressante, c’est qu’à la suite, il y avait trois points puis le signe Omega.

Une surprise pour No Man's Sky

Cette énigme n’a pas tardé à trouver sa solution elle aussi. Sean Murray a rapidement fait suivre sa publication d'une grande annonce. Tous les joueurs, peu importe le support, étaient invités à participer à l’expédition Omega. Pour la première fois, No Man’s Sky devenait disponible gratuitement pour cette mise à jour, pas comme les autres ; « Il n’y a aucune microtransaction, aucune mécanique de jeu gratuit, juste un univers gigantesque à explorer gratuitement avec vos amis » pouvait-on lire. Fort du succès de cette première partie, le studio est revenu à la charge il y a quelques heures.

Oui, No Man's Sky est une nouvelle fois gratuit pour tout le monde et ce, sans aucune contrepartie. Pas de microtransactions, ni de mécaniques Free-to-play. Vous téléchargez et vous jouez, tout simplement !

Avec la mise à jour Omega, les expéditions sont désormais intégrées au jeu principal, là où elles n'étaient qu'un mode précédemment. Dans ces missions, vous accompagnez d’autres voyageurs pour accomplir des quêtes inédites. Ce n’est pas tout, plusieurs systèmes ont également été retravaillés. « Nous avons repensé le “chemin de l’Atlas” en permettant aux joueurs de communiquer avec l’Atlas et de l’honorer avec un nouveau bâton, un nouveau jetpack et un nouveau casque », indiquent les développeurs. L’événement Omega continuera jusqu'à la fin du mois et No Man's Sky es tjouable gratuitement jusqu'à lundi prochain !

Un nouveau voyage sur Light No Fire

Malgré tout, c'est certainement bientôt la fin du chemin pour No Man’s Sky, mais Sean Murray voyage déjà vers d’autres horizons avec Light No Fire. Ce nouveau jeu de survie déroulera sur une planète « de la taille de la Terre » où il faudra évoluer avec ses amis. Elle sera générée procéduralement. Le titre invite à la création, à l’exploration et à la coopération, dans un monde de fantaisie remplie de mystère. Pour l’instant, la date de sortie aucune date de sortie n’a été dévoilée. Pourtant le soft se targue déjà d’être le plus grand open-world au monde.