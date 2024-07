Sean Murray, le fondateur de Hello Games et visage emblématique de No Man's Sky, a récemment enflammé la communauté des joueurs avec une série de publications mystérieuses sur les réseaux sociaux. Ces messages, composés principalement d'emojis de la Terre, ont suscité une grande excitation parmi les fans, bien que certains se rappellent encore de l'engouement tumultueux qui a entouré la sortie initiale de No Man's Sky.

No Man's Sky ou un autre jeu

Tout a commencé le 13 juillet lorsque Sean Murray a publié un emoji de la Terre sur son compte X (anciennement Twitter). Ce simple geste a immédiatement attiré des centaines de commentaires, les fans spéculant sur une possible connexion avec le neuvième anniversaire de No Man's Sky. Le lendemain, il a enfoncé le clou en repostant son message initial avec trois emojis de la Terre supplémentaires. Provoquant une vague encore plus grande de réactions et d'attentes.

Les spéculations ont rapidement pris de l'ampleur. Certains fans se demandent si cette série de messages pourrait annoncer une nouvelle mise à jour pour No Man's Sky. Ou un lien avec le prochain jeu en développement chez Hello Games, intitulé Light No Fire. La théorie selon laquelle une nouvelle expédition dans NMS pourrait être reliée à ce nouveau titre a particulièrement enflammé les discussions.

Murray a continué à alimenter le mystère en repostant à plusieurs reprises ses messages initiaux, alternant entre un seul emoji de la Terre et trois emojis. Puis, le 15 juillet, un nouveau développement a émergé avec l'apparition d'un autre emoji cryptique. Souvent associé à des annonces majeures dans le passé. Pour les observateurs les plus attentifs, cela rappelle un événement similaire en 2017, lorsqu'il avait utilisé le même emoji le jour de l'annonce de la mise à jour Atlas Rises pour NMS.

À ce stade, toutes les hypothèses sont permises. Le comportement énigmatique de Sean Murray maintient la communauté en haleine. Les fans attendent avec impatience une clarification. Espérant que cette série de messages cryptiques débouchera sur une annonce significative. Que ce soit pour une nouvelle aventure dans No Man's Sky ou des détails sur Light No Fire.

Source : Sean Murray