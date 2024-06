Les amateurs de cyberpunk pourront enfin explorer les rues de Nivalis lorsque le jeu sera lancé au printemps 2025. Développé par Ion Lands et annoncé lors du Festival Steam Games Made in Germany, ce nouveau titre promet de plonger les joueurs dans un univers riche et détaillé, initialement présenté dans le jeu Cloudpunk. Il faut bien avouer que ça donne très envie. Surtout dans le dernier trailer.

Nivalis, la vraie expérience Cyberpunk ?

Nivalis se distingue par son approche unique du genre cyberpunk. Contrairement à son prédécesseur Cloudpunk, qui se concentrait sur la narration à travers des livraisons dans une ville dystopique, Nivalis propose une expérience de vie quotidienne dans cette même ville. Le joueur incarne Ava, un restaurateur débutant avec un simple stand de ramen. L'objectif est de développer et de diversifier son entreprise, que ce soit en offrant de nouvelles spécialités culinaires, des stimulants ou même en transformant son commerce en un nightclub animé.

Le jeu va bien au-delà de la simple gestion de restaurant. Les joueurs peuvent décorer des appartements, tisser des liens d'amitié ou d'inimitié, trouver l'amour et même faire de nombreuses activités. La ville de Nivalis devient un personnage à part entière, avec ses propres histoires et ses secrets à découvrir. Les interactions avec les citoyens de Nivalis promettent d'être riches et variées, chaque personnage ayant ses propres quêtes et intrigues.

La profondeur du jeu se manifeste également dans la gestion des ressources. Les ingrédients nécessaires à la préparation des plats peuvent être achetés ou cultivés, incluant des activités telles que la pêche pour obtenir du poisson destiné au sushi cyberpunk. Cette gestion réaliste des ressources ajoute une dimension supplémentaire à l'expérience de jeu.

Ce qui rend Nivalis particulièrement excitant, c'est l'accent mis sur les histoires personnelles des personnages rencontrés. Les fans de Cloudpunk se souviennent des récits captivants et des personnages mémorables qui peuplaient la ville.