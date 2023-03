Alors que tout le monde (ou presque) attend de voir débarquer la Nintendo Switch 2, de nombreux joueurs nostalgiques se tournent aussi vers leurs vieilles Nintendo Wii U pour se remémorer de bons souvenirs. Et à la stupeur de beaucoup, celle-ci se trouve être totalement inutilisable. Pourquoi ?

Votre Nintendo Wii U n'aime pas la solitude

Comme le reporte le site exputer, un fil de discussion sur le forum NeoGAF fait actuellement beaucoup parler. En effet, comme l'explique l'utilisateur cireza, ne pas utiliser la console pendant de longues périodes peut entraîner sa corruption totale. Celle-ci devient alors totalement inutilisable en raison d'erreurs persistantes du système de mémoire et il semble même impossible de la réparer. Plus précisément, ils 'agit d’un problème lié à la corruption de la mémoire NAND, irréparable si une sauvegarde n’a pas été effectuée avant sa corruption. Le triste constat est donc le suivant : dès que la console n’est plus utilisée pendant X temps, elle affiche le code d’erreur 160-0103, tel un dernier sursaut avant le trépas.

Une autre fil, sur Reddit cette fois, a fait allusion à la même erreur :

Ma Wii U a commencé à émettre les redoutables codes d'erreur 160-0103 et 160-2155. J'ai réduit le problème au stockage interne corrompu étant donné que je peux télécharger et exécuter des jeux sur le stockage externe sans aucun problème, mais si j'essaie de télécharger des mises à jour sur le stockage interne, le téléchargement se fige et ne se termine jamais. J'ai également actuellement les données du jeu Smash Bros bloquées dans la zone de gestion des téléchargements, mais chaque fois que j'essaie de démarrer l'application de gestion des téléchargements, j'obtiens un plantage instantané de l'écran noir (160-2155). Cela signifie que je ne peux pas retélécharger les données du jeu sur le disque externe. Existe-t-il un autre moyen de résoudre ce problème que de l'envoyer à Nintendo ?

Toutes les consoles en cause ?

Toutefois comme l'explique un utilisateur, cela pourrait être lié à seulement un lot spécifique de consoles Nintendo Wii U. Voyez plutôt son message :

Il s'agit d'un problème connu et causé par un mauvais lot de puces eMMC de 32 Go (Samsung) que certains premiers modèles de Wii U utilisaient (certains rapports indiquant que cela se produisait avec la version 8 Go sont également connus, mais cela semble être beaucoup plus courant avec le modèle 32 Go). Ils ont une chance de se corrompre au hasard pendant un cycle de lecture/écriture et plus encore à mesure que les puces vieillissent. Ici, c'était probablement dû au fait que la puce était inutilisée depuis longtemps.

De nombreux propriétaires actuels s'inquiètent de la corruption éventuelle de la console portable à la lecture de tous ses rapports. C'est d'autant plus alarmant que la communication officielle de Nintendo sur le sujet ne semble pas résoudre le problème pour la majorité des utilisateurs. La Nintendo Wii U est t-elle vouée à mourir lentement ?