Les jeux indépendants, ce n'est clairement pas ce qui manque sur Terre. Sur Xbox, sur PlayStation ou encore sur PC, via Steam, GOG ou Epic Games Store... Les jeux "non triple A" sont légion. Et certains, comme on le sait TOUS, réservent souvent des petites pépites pas piqués des hannetons.

Pépites en vue pour ce Indie World ?

Nintendo nous précise que la présentation en question durera une vingtaine de minutes. Ce n'est pas énorme quand on y pense à tête reposée, mais si le rythme (frénétique) est élevé, alors il faudra compter une bonne quinzaine de jeux environ.

On s'avance sans doute un peu, mais difficile de supputer quoi que ce soit avec la firme de Kyoto. Et comme il ne s'agit pas d'un Nintendo Direct "classique", axé uniquement sur un jeu en particulier, les titres devraient défiler très rapidement.

La déception n'est évidemment pas permise, puisque nombre de joueurs attendent de Nintendo qu'il "délivre" comme on dit, même s'il ne s'agit que de titres indépendants.

Indie-moi oui ?

Pour connaître en live et en détail TOUS les jeux présentés durant cet événement ce 15 décembre 2021 à 18h donc, il faudra dans un premier temps visionner la vidéo ci-dessus. Puis aller directement sur le site officiel de présentation des jeux, à cette adresse précise.

Bien entendu, si vous avez des idées précises sur ce que Nintendo nous montrera, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires ci-dessous. Sinon, c'est pas grave, on vous aime bien quand même.

Genshin Impact

Bref, si vous voulez TOUT savoir sur cet event qui s'annonce chaud bouillant, en cette fin d'année fraîche, rendez-vous ce mercredi 15 décembre 2021 sur Gameblog !