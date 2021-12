C'est peu dire que les informations concernant Breath of the Wild 2 sont minces. Pourtant, en coulisses, Nintendo avance ses pions, comme le laisse suggérer un brevet tout juste sorti du bois.

Les joueurs pressés de retrouver l'univers du dernier The Legend of Zelda en date n'ont pour l'heure que quelques toutes petites minutes pour tenter de deviner ce qui amènera Link et Zelda à reprendre du service dans Breath of the Wild 2. ou comme Nintendo préfère le nommer : "la suite de Breath of the Wild". Pour l'heure, seules deux bandes-annonces sont en effet disponibles.

Seal of flexibility

Mais voilà qu'un nouveau brevet déposé en février 2020 par Nintendo vient d'émerger sur la base de données Patent Scope, et pourrait donc bien concerner le jeu le plus attendu de la Switch. Passablement alambiquée, la description de cette mécanique se veut à première vue bien généraliste :

Le personnage dirigé par un joueur peut traditionnellement se déplacer dans l'espace, et sauter. Mais s'il est possible d'atteindre certaines hauteurs en sautant, la présence d'un obstacle au-dessus de ce personnage l'empêche d'atteindre la partie supérieure de cet obstacle. Par conséquent, le présent dispositif s'entend comme une méthode capable de déplacer le personnage au-dessus d'un obstacle, même s'il est situé au-dessus.

Autrement dit, la trouvaille de Nintendo permettrait à un personnage de passer à travers un élément du décor situé au-dessus de lui, et de le traverser pour finalement se tenir dessus.

Le ciel est la limite

Les visuels du brevet fournis par Nintendo (et disponible dans notre galerie d'images) détaillent par ailleurs les nombreux prérequis à remplir pour pouvoir traverser les décors comme un speedrunner aguerri : pour se jouer des obstacles, le joueur devra correctement se positionner sous un élément du décor, sans qu'un bout de ciel ne vienne ruiner l'équation. Dans le même ordre d'idée, l'élément supérieur devra afficher un relief suffisamment plat pour permettre le déplacement, ne pas être trop distant, ou ne pas afficher pics et autres pièges qui viendraient tout gâcher.

Mais alors, pourquoi diable ce brevet concernerait-il Breath of the Wild 2, vous demandez-vous ? Les plus observateurs se rappelleront sans doute de la bande-annonce diffusée à l'occasion de l'E3 2021 :

L'espace d'un instant, Link traverse en effet un mur de pierres, comme s'il s'engouffrait à l'intérieur, une mécanique qui devrait donc vous sembler bien familière au vu de la description tout juste mentionnée, n'est-ce pas ? Difficile de ne pas relier de près ou de loin cette trouvaille à Breath of the Wild 2, d'autant plus que les exceptions à la règle sont nombreuses et expressément listées dans le descriptif du document, un détail qui n'étonnera personne au vu des mille et unes failles qui pourraient émerger avec l'ingéniosité des joueurs.

En effet, lorsque l'on sait jusqu'où certains sont prêts à aller pour repousser les limites de ce qu'il est physiquement possible de faire dans un monde ouvert aussi organique que celui du jeu culte de 2017, on imagine à quel point Nintendo peaufine son idée... au pixel près. Enfin, on espère.

En attendant de découvrir vos avis sur cet étonnant brevet, rappelons à toutes fins utiles que Breath of the Wild 2 est désormais attendu pour 2022, oui mais sur Switch. Listen !