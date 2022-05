C'était une rumeur il y a quelques heures mais c'est maintenant une certitude, Nintendo nous donne rendez-vous pour un nouvel Indie World cette semaine. Les infos.

En dehors des grosses sorties, la Switch est régulièrement abreuvée de jeux indépendants comme les autres plateformes (PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One). Et dans l'optique de faire un point sur les futurs nouveaux arrivants, voilà que vient d'apparaître un "Nintendo Indie World" sauvage.

Le livestream aura lieu ce mercredi 11 mai 2022 à 16h00 et durera environ 20 minutes. Une durée globalement dans la norme du programme chargé de mettre en lumière les pépites (ou pas) indépendantes à venir. Comme d'habitude, la vidéo pré-enregistrée sera visible sur la chaîne YouTube du constructeur. Et avec des sous-titres français pour bien faire !

Si l'événement avait fuité, le contenu de ce dernier est pour l'instant bien gardé.

C'est un peu le running gag le plus long de l'histoire des running gags, mais on s'y risque. Allons-nous revoir Hollow Knight Silksong au Nintendo Indie World ? L'espoir est permis, ça ne mange pas de pain.

En janvier 2021, Team Cherry, le studio de développement, déclarait que le contenu du jeu était terminé.

On pourrait dire que nous avons terminé tout le contenu du jeu, et que nous en sommes aux dernières phases de test. Mais cela ne nous dit quand même rien sur une éventuelle date de sortie. Personnellement, je pense qu'il ne faut jamais annoncer une date avant d'avoir entre les mains une version qui pourrait effectivement sortir dans le commerce, et qui ne nécessite plus que la correction de quelques bugs.