Si vous avez une console Nintendo 3DS ou Wii U et que vous avez envie de vous procurer des jeux, on vous conseille de faire ça très rapidement. Car l'entreprise japonaise souhaite tirer un trait sur le passé et se débarrasser de son service Eshop pour ses deux vieilles consoles dans quelques jours. Et forcément, c'est un peu triste.

La fin d'une époque pour Nintendo

Après avoir annoncé en février 2022 que les magasins Eshop des consoles 3DS et Wii U fermeraient, Nintendo a laissé un peu de temps pour se préparer à sa communauté. En permettant notamment d'effectuer des achats ou des téléchargements mais aussi en laissant un peu de répit psychologique pour les plus nostalgiques. Mais comme toutes les choses ont une fin dans ce bas monde, le moment redouté approche.

Et à compter du 27 mars 2023, les utilisateurs ne pourront plus effectuer de nouveaux achats via l'eShop des consoles Nintendo 3DS et Wii U. C'est dit. De plus, les utilisateurs ne pourront pas non plus télécharger de logiciels gratuits via l'eShop, ou même des démos de jeux, et ne pourront pas utiliser de jeux via des codes de téléchargement numériques.

Une bonne nouvelle

Pokemon Bank est gratuit

Dans l'obscurité il y a tout de même une bonne nouvelle. En effet les utilisateurs qui ont précédemment téléchargé un jeu pour leur 3DS ou Wii U conserveront la possibilité de télécharger ce titre depuis l'eShop, même si le jeu a depuis été supprimé de leur console. En d'autres termes, vous ne perdez pas vos jeux et heureusement.

Enfin, certains services auparavant réservés à l'abonnement comme Pokémon Bank, ont été rendus gratuits et continueront de fonctionner par la suite. Pour mémoire ce service permet de tout simplement stocker ou retirer jusqu'à 3000 Pokemon.