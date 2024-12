Qui dit fin 2024, dit rétrospectives ! Les wrap up de votre année de jeu sont disponibles les uns après les autres. Sony et Microsoft ont ouvert le bal avec le bilan annuel de vos PS4/PS5 et Xbox ONE/Series. Le troisième principal constructeur poursuit maintenant la fête. C'est donc le moment pour les joueuses et les joueurs de faire le point sur les grands moments vécus pendant cette année sur Nintendo Switch.

Une année de transition pour Nintendo

Après Steam, c'est au tour de Nintendo de vous donner l'occasion de découvrir votre rétrospective de 2024. Cette année a été plutôt calme pour le constructeur japonais. Des licences historiques ont évidemment étaient de la partie, notamment sous forme de titres mineurs. L'exemple le plus parlant est assurément The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. La Princesse Peach a également eu droit à son propre jeu, Showtime!, offrant une parenthèse aux Super Mario Bros habituels.

La nostalgie était également au rendez-vous sur Nintendo Switch ! De beaux jeux cultes de Big N sont en effet revenus sur le devant de la scène sous forme de remaster et remake. On pense notamment à Another Code Recollection, Luigi's Mansion 2 HD ou encore Mario vs Donkey Kong.

Dans la même dynamique, l'éditeur a ramené à la vie plusieurs licences historiques très appréciées. Côté visuel novel, Emio – L'Homme au sourire a fait renaître la saga des Famicom Detective Club. N'oublions pas non plus le RPG coloré et plein de vie Mario & Luigi : L'Épopée fraternelle qui permet aux deux frangins de vivre une nouvelle aventure en duo.

© Nintendo France

Votre bilan 2024 de la Nintendo Switch est disponible

Il faut se le dire, la fin de la Nintendo Switch approche de plus en plus. Mais avant que sa petite sœur ne débarque - de nouveaux leaks tendant à confirmer une fois de plus ce qu'elle nous réserverait -, le moment est venu de revenir sur l'année écoulée via votre rétrospective de 2024.

Rendez-vous directement sur le site officiel de Nintendo pour pour découvrir votre bilan ! Plusieurs statistiques vous seront dévoilées, comme votre temps global de jeu, vos genres les plus appréciés ainsi que les titres qui ont marqué votre année sur Nintendo Switch. Partagez avec nous vos temps forts en commentaire.