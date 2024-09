Si vous êtes abonné au Nintendo Switch Online, vous avez de la chance. Depuis peu, un nouveau titre est disponible dans l’offre Jeux à l’essai pour les abonnés, et il risque bien de vous captiver ! Pas d’action intense ici, mais plutôt un défi qui vous demandera de faire fonctionner vos neurones pour remporter la victoire. De quoi s’agit-il exactement ?

Le Nintendo Switch Online nous régale à nouveau

Le jeu Wildfrost, un deckbuilding roguelike acclamé, est déjà disponible gratuitement dans le cadre de l’offre Jeux à l’essai. Pas besoin d’attendre, vous pouvez le télécharger dès maintenant et y jouer sans dépenser un centime. Par contre, il va falloir faire vite pour tester, car il ne reste plus que quelques heures pour s'y essayer.

Wildfrost est un jeu qui mêle stratégie et aventure. Vous devrez constituer un deck de cartes pour affronter des ennemis de plus en plus redoutables. Chaque carte représente un personnage, une attaque ou une compétence spéciale. Mais attention, chaque partie est différente. C’est là que l’aspect roguelike entre en jeu. À chaque nouvelle tentative, les ennemis changent, tout comme les cartes et les événements. Cela rend chaque partie unique et pleine de surprises. Votre objectif est de construire le meilleur deck possible, pour affronter des vagues d’ennemis.

Le jeu, développé par Deadpan Games et édité par Chucklefish, séduit aussi par son style visuel. Les graphismes 2D colorés apportent une touche charmante qui contraste bien avec l’intensité stratégique des combats. Les amateurs de jeux de cartes et de tactiques seront ravis de la profondeur du gameplay. Quant à ceux qui aiment les défis renouvelés, l’aspect roguelike garantit que vous ne jouerez jamais deux fois la même partie.

Pour tous les détails de cette offre d'essai, rendez-vous sur la page du jeu sur le site officiel de Nintendo. En plus de la gratuité temporaire pour les abonnés, le jeu est également en promotion. Si vous souhaitez continuer l’aventure après la période d’essai, vous pouvez l’acheter au prix de 9,49 €, soit une réduction de 30 % par rapport à son prix d’origine de 13,64 €.

Source : Nintendo