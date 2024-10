Hier, nous vous rapportions que la Nintendo Switch semblait connaître de gros problèmes chez un nombre pas négligeable d'utilisateurs depuis l'installation de la version 19.0.0 de son firmware. Peu de temps après que la sonnette d'alarme ait été tirée par plusieurs joueurs inquiets, voici que Big N déploie une nouvelle mise à jour. Celle-ci vient-elle justement corriger tout cela ? Malheureusement pas totalement.

Une rustine appliquée au firmware de la Nintendo Switch

Depuis le déploiement de la version 19.0.0 du firmware de la Nintendo Switch, de nombreux possesseurs de la console se plaignent de plusieurs soucis plus ou moins gênants. Cela a commencé ave le fait que les manettes GameCube n'étaient parfois pas reconnus par l'appareil. Plus tard, cela aurait pris des formes autrement plus inquiétantes : mode veille moins performant, téléchargements plus lents, durée de vie de la batterie réduite et d'alarmants problèmes de surchauffe.

Comme en réponse à ces nombreux signalements, vient donc d'arriver la mise à jour 19.0.1 du firmware de la Nintendo Switch. Au grand dam des personnes les plus affectées par les problèmes précitées, ce nouveau patch se montre assez timide en apports. Ses notes ne sont pour l'heure disponibles qu'en japonais. En voici cependant la substantifique moelle dans une traduction française faite par nos soins :

Mise à jour du firmware de la Nintendo Switch

Correction d'un problème où les manettes GameCube pouvaient ne pas être reconnus.

Correction d'un problème où les processus de communication tels que les téléchargements pouvaient ne pas fonctionner correctement en mode veille.

S'agissant des autres problèmes affectant apparemment la Nintendo Switch de certains utilisateurs depuis le passage à la 19ème version de son firmware, il faudra donc malheureusement repasser plus tard. Espérons que Big N se montrera réactif, et surtout que les prochaines mises à jour feront plus de bien que de mal. Il serait en effet dommage que la console aux œufs d'or du géant japonais connaissent une fin de vie criblée de bugs, après 7 ans de bons et loyaux services, pour laisser la place à la très attendue et a priori prochainement annoncée Nintendo Switch 2.

Source : Nintendo sur X.com