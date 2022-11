L’année 2022 aura été riche en exclusivité pour la Nintendo Switch. La console hybride a eu le droit à son lot de gros jeux comme Xenoblade 3, Bayonetta 3, Splatoon 3 ou encore Pokemon Ecarlate & Violet prochainement. L’une des sorties majeures n’a cependant pas totalement convaincu les joueurs à son lancement et Big N souhaite lui donner une seconde chance avec une nouvelle démo gratuite sur Nintendo Switch.

Après un lancement en demi-teinte cet été, Mario Strikers Battle League Football veut séduire les joueurs. Critiquée par son contenu limité à sa sortie, l'exclusivité Switch continue de s’améliorer au gré des mises à jour. Pour permettre à tout le monde de le découvrir sous un nouveau jour, Big N a publié une démo gratuite et inédite. Elle vient donc remplacer celle déjà existante en proposant à tous les joueurs Nintendo Switch de jouer à chaque mode de jeu, mais de façon limitée.

Toutes celles et ceux qui téléchargeront cette nouvelle démo gratuite de la Nintendo Switch pourront uniquement jouer sept fois à des matchs rapides, une seule fois à la coupe Canon jouable, s’entraîner de façon limitée avec le Futbot tout en pouvant y jouer entre amis en multi local jusqu’à quatre joueurs. Les fonctionnalités de jeu en ligne ne seront en revanche pas disponibles. Le nombre de personnages jouables est lui aussi limité. Seuls Mario, Luigi, Peach, Toad, Yoshi et Bowser pourront enfiler leurs crampons et dans deux stades uniquement : la Forteresse de Lave et le Mont Champignon. De quoi donner un bon aperçu de Mario Strikers Battle League Football avant le déploiement de la prochaine mise à jour prévue d'ici la fin de l'année.