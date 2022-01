Longtemps réservée aux professionnels du jeu vidéo, à la presse ou aux joueurs les plus motivés, la prise de captures d’écran de jeu s’est démocratisée avec la génération PS4-Xbox One. Sur consoles Nintendo, il est possible de réaliser des screenshots depuis la 3DS. Sur cette dernière, la prise de captures n’était cependant pas particulièrement simple. Sur Switch, la démarche a été simplifiée. Mais elle n’est pas encore totalement optimisée. Un développeur a donc souhaité simplifier la vie des amateurs de screenshots et autres vidéos de gameplay.