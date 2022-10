Comme chaque mois, Big N permet aux joueurs Nintendo Switch de découvrir un nouveau jeu pendant une durée limitée. Pour le octobre 2022, l’éditeur japonais a décidé de proposer un jeu gratuit dans le thème d’Halloween pour s’amuser avec ses amis.

Un jeu gratuit Nintendo Switch pour Halloween

Monster Hunter Rise, Pokkén Tournament DX, Mario + Les Lapins Crétins … Nintendo met régulièrement en avant des jeux appréciés, mais parfois méconnus du grand public via son programme « Jeu à l’essai ». Son nom parle de lui-même, puisqu'il permet de tester un jeu gratuitement pendant une période donnée. Le mois d’octobre n’échappe pas à la règle, avec un titre plus confidentiel mais non moins sympathique : OBAKEIDORO!.

Gagnant de la sélection populaire du prix BitSummit 7 Spirits, ce nouveau jeu à l’essai revisite les règles du chat et la souris via un gameplay asymétrique où des humains doivent échapper aux monstres. Jouable à 4 joueurs en ligne ou en local, ce party game s’annonce comme le cadeau parfait pour jouer en famille à Halloween. Attention, toutefois c’est soumis à condition, tout le monde ne pourra profiter de ce jeu gratuit.

Du 26 octobre au 2 novembre 2022, seuls les abonnés au Nintendo Switch Online pourront jouer gratuitement à OBAKEIDORO!. Comme d’habitude, ils auront accès à l’intégralité du jeu et de son contenu pendant plus d’une semaine sans restriction. De quoi permettre aux joueurs de découvrir ce titre méconnu et d’éventuellement craquer par la suite.