La saison des jeux gratuits sur PC est terminée, mais 2023 commence sur une jolie note. L’Epic Games Store continuera de distribuer des cadeaux tous les jeudis après-midi, tandis que les services d’abonnements comme le PS Plus et le Xbox Game Pass iront de leurs ajouts que les joueurs espèrent plus grandioses les uns que les autres. Au milieu de tout ce beau monde, Amazon Prime Gaming qui s’est lui aussi mis à distribuer des jeux en plus de contenus in-game. Si le géant du e-commerce ne régalait que ceux en possession d’un PC jusqu’alors, il offre désormais un jeu gratuit sur Nintendo Switch. Il faudra cependant faire vite.

Un jeu Nintendo Switch gratuit via Amazon Prime Gaming

Chaque mois, Amazon Prime Gaming offre plusieurs jeux et du contenu gratuit pour l’ensemble des abonnés. Des offres qui ne concernent généralement que les joueurs PC quand il s’agit de titres à ajouter à bibliothèque. 2022 s’était terminée en beauté pour les membres avec l’ajout de 10 jeux surprises avec des grands classiques en tête d’affiche. Le géant américain poursuivra sur sa lancée et ouvrira même les offres de jeux gratuits à la Nintendo Switch. Jusqu’au 26 janvier 2023, les abonnés peuvent en effet récupérer Mom Hid My Game! Il faudra cependant faire vite, car il est disponible « jusqu'à épuisement des stocks ». Le hic, il faudra impérativement avoir un compte sur l’eShop américain. Une fois le code obtenu, il devra être enregistré avant le 28 février 2023 après quoi il pourra être gardé à vie. Rendez-vous ici, pou réclamer votre jeu gratuit Switch.

Dans cette petite production indépendante, vous devez tout simplement retrouver votre console de jeu préférée, que votre mère a cachée quelque part. Ce jeu gratuit Nintendo Switch prend alors la forme d’un puzzle game où il faut simplement bouger des objets pour chercher chaque recoin de la maison à la recherche de son précieux. Un nouveau mini-jeu a été ajouté pour la version Switch. A sa sortie, le titre a reçu un accueil plutôt positif, en témoignent , le jeu étant reconnu pour son caractère amusant et divertissant.