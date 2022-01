Un autre jeu issu du catalogue de la Neo-Geo Pocket Color vient d’arriver sur l’eShop de la Nintendo Switch. Ce titre, c’est SNK vs. Capcom : Card Fighter’s Clash sorti initialement en 1999. Comme le titre du jeu l’indique, il est ici question de combats par cartes interposées.

Sur Switch, SNK vs. Capcom : Card Fighter’s Clash regroupe les versions SNK et Capcom du jeu Neo-Geo Pocket Color original. À l’époque, SNK vs. Capcom : Card Fighter’s Clash fonctionnait à la manière d’un RPG Pokémon. Des cartes étaient spécifiques à l’une ou l’autre des deux versions.

Et il était possible d’affronter et d’échanger des cartes avec un autre possesseur de Neo-Geo Pocket Color. Cette version Switch ne permet cependant pas de relier deux consoles et de jouer à deux.

Deux jeux en un

Pour compenser un tant soit peu ce manque, SNK vs. Capcom : Card Fighter’s Clash sur Switch permet à un jouer de réaliser des échanges entre les versions SNK et Capcom présentes dans ce portage. Ainsi que de jouer contre son fantôme.

Chaque utilisateur de ce portage Switch peut passer à loisir de la version Capcom à la version SNK. Même constat pour les versions japonaise et "internationale." Chaque version dispose cependant de ses propres sauvegardes.

La Switch fait faire des économies aux fans de la Neo-Geo Pocket

Au total, SNK vs. Capcom : Card Fighter’s Clash permet de collectionner virtuellement 300 cartes. Cela comprend des cartes "de personnage" ainsi que des cartes "d’action." Bien évidemment, les personnages dont il est question ici sont issus de licences SNK et Capcom célèbres.

À noter pour les nostalgiques, les rétrogamers, les curieux et les collectionneurs que se procurer cette version Switch en anglais est bien plus raisonnable qu’acheter la version américaine originale de SNK vs. Capcom : Card Fighter’s Clash. En plus d’être relativement rare, cette dernière coûte désormais extrêmement cher.

Il faudra en effet débourser plusieurs centaines d’euros pour se procurer un exemplaire Neo-Geo Pocket Color complet. Sachant que SNK vs. Capcom : Card Fighter’s Clash ne coûte que 7,99 euros sur Switch, le compromis peut être intéressant.

Appréciez-vous les rééditions de jeux Neo-Geo Pocket Color sur Nintendo Switch ? Vous en êtes-vous procurés certaines ? Êtes-vous intéressés par SNK vs. Capcom : Card Fighter’s Clash ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.