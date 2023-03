Que ce soit sur Steam, que le PlayStation Store ou le Nintendo eShop, les magasins de jeux en ligne regorgent de trouvailles parfois franchement WTF. Et nos camarades de chez Polygon sont tombés sur un véritable OVNI complètement perché sur Nintendo Switch. Et il y a quoi de quoi sourire.

Une aventure incroyable, un voyage au fond de la nature humaine (non)

Vous êtes bien sagement assis sur vos WC en train de faire votre petite affaire, quand soudain, au moment de quitter les lieux, vous vous rendez compte que l’impensable vient de se réaliser sous vos yeux. Il n’y a plus de papier toilette. Vous prenez alors votre courage à deux mains pour en récupérer un tout neuf, le dernier rouleau, au sommet d'une étagère interminable. Vous devrez alors traverser des étages bourrés de pièges dans le but ultime de pouvoir mettre la main sur le Graal, le fameux rouleau, le dernier de son espèce.

Tel est le pitch improbable (que l’on a à peine enjolivé) qu’essaye de nous vendre Give me toilet paper !, un jeu de plateforme surréaliste fraîchement débarqué sur Nintendo Switch et qui, en plus, vous demande de jouer de manière… surprenante.

Vous pouvez jouer à votre Nintendo Switch aux WC, c'est même recommandé

Comme si la proposition initiale n’était pas déjà assez loufoque, le développeur SKT recommande en effet de s'équiper d’un vrai rouleau de papier toilette, d’insérer un Joycon dans le tube cartonné, et de faire rouler le tout en équilibre sur une plaque pour une immersion incroyable à en faire pâlir le PSVR 2. Si vos WC sont assez grands, vous pouvez d'ailleurs jouer directement depuis le siège pour une expérience optimale.

Les développeurs du studio SKT sont plutôt fiers de leur concept, et nous, ça nous fait sourire. Après tout, sur Nintendo Switch, on peut jouer de tout un tas de façons différentes, alors pourquoi pas avec des rouleaux de papier toilette ?

Si vous êtes intéressés par ce petit trip sous acide, sachez que vous pourrez retrouver le jeu sur le Nintendo eShop dès maintenant pour la petite somme de 4 €. Notez toutefois que le jeu ne fournit ni le papier toilette, ni la plaque pour le tenir en équilibre. C’est à vous de vous débrouiller à la bonne franquette.