La Nintendo Switch est bien évidemment connue pour les nombreux jeux à succès développés et commercialisés dessus par la firme de Kyoto. Grâce au caractère hybride de la console et ses Joy-Con détachables à détection de mouvements, un autre type de jeu a réussi à faire son trou sur Switch. Comme l’a montré la série des Fitness Boxing, les jeux de Fitness peuvent trouver leur public sur la machine de Nintendo. Et un nouvel acteur a décidé de se lancer dans la course. Avec un jeu qui s’annonce complètement loufoque.

La Nintendo Switch recevra en 2022 un jeu de Fitness qui s’annonce véritablement décalé. Just for Games a récemment dévoilé Funfit, un nouveau jeu Switch développé par les français de BreakFast Games. Et l’annonce du jeu donne le ton. L’éditeur affirme en effet que son jeu est un "tout nouveau programme sportif révolutionnaire (ou presque)."

Le mystère reste (presque) entier

Les personnes dont la curiosité a été piquée par Funfit devront pour l’instant se contenter de vagues informations. Les toutes premières images de Funfit poussent en tout cas à croire que le jeu sera un titre barré dans la plus pure tradition des jeux vidéo japonais. Le communiqué d’annonce du jeu laisse également entendre que du multijoueur sera ici de la partie.

Et de toute évidence, l'éditeur du jeu a bien conscience de ce qui marche sur Internet. En effet, le tout premier screenshot du jeu met en avant un chat (déroulant du papier toilette). Aucune information ne permet cependant de savoir dans quel contexte cette image apparaîtra dans Funfit.

À l’heure actuelle, très peu d’informations ont donc été communiquées à propos de Funfit. Just for Games promet cependant que la situation évoluera bientôt. Reste maintenant à découvrir le gameplay du jeu et s’il parviendra à rendre fun un jeu de Fitness sur Switch.

Un jeu Nintendo Switch à suivre ?

Impossible d’être catégorique à propos de Funfit à l’heure actuelle. Le teaser et le premier screenshot du jeu Switch font cependant penser à des titres comme Muscle March. Pour rappel, ce dernier est un jeu WiiWare sorti en 2009 dans lequel des bodybuilders loufoques devaient traverser des environnements tout aussi décalés. Si Muscle March n’était pas à proprement parler un jeu de Fitness, son univers pourrait bien avoir des points communs avec celui de Funfit. Réponses prochainement.

Que vous inspire ce premier teaser ? Le côté a priori loufoque de Funfit pourrait-il attirer votre attention ? Avez-vous déjà essayé un logiciel de Fitness sur Nintendo Switch ? Si oui, qu’en avez-vous pensé ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.