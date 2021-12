Les joueurs le savent, les plus gros succès des consoles Nintendo sont toujours des productions Nintendo. Il arrive cependant que des jeux tiers parviennent eux aussi à tirer leur épingle du jeu. Étant donné le succès mondial de la Switch, sortir des jeux sur cette dernière s’est montré rentable pour un certain nombre d’éditeurs. Et l’un d’entre eux vient de rejoindre à nouveau un club très sélect.

Un autre jeu non-développé par Nintendo a rejoint le club des titres ayant passé le million d'exemplaires distribués sur Switch. Imagineer vient d’annoncer que Fitness Boxing 2 : Rhythm and Exercise a passé le cap du million d’exemplaires distribués dans le monde. La chose semblait inévitable et elle s’est donc produite. Et le jeu a réussi à passer ce cap hautement symbolique en un an. En effet, le jeu est sorti dans le monde entier le 4 décembre 2020.

Grâce à ce résultat, la série des Fitness Boxing est désormais multi-millionnaire. Le premier Fitness Boxing avait de son côté passé le cap du million d’exemplaires distribués trois mois avant la sortie de sa suite.

Le million de Fitness Boxing 2 célébré au Japon

Pour fêter ce nouveau million, l’éditeur de Fitness Boxing 2 a décidé de mettre en place plusieurs opérations au Japon. Pour commencer, il va mettre en vente un nouveau pack contenant un exemplaire du jeu et des housses de protection pour Joy-Con. Imagineer va ensuite distribuer une édition limitée de la boîte du jeu (accompagnée d’une carte postale). Cette dernière met en avant Ryusei Yokohama, comédien apparaissant dans une série de publicités de Fitness Boxing 2.

Enfin, l’éditeur va créer une vidéo spéciale mettant en scène des photos et vidéos de joueurs de Fitness Boxing. Ces photos et vidéos devront être soumises via Instagram ou Twitter. Et cent personnes retenues pour ce projet recevront un duo de serviettes collector Fitness Boxing. Imagineer n’a pas précisé la chose mais il est probable que ce concours ne concerne que le Japon.

Ce n’est que le début sur Nintendo Switch ?

À noter que là n’est pas la seule actualité récente de Fitness Boxing. Outre la mise en ligne de DLC gratuits et payants pour Fitness Boxing 2, Imagineer a également récemment diffusé l’adaptation en anime de sa série.

Avec deux jeux ayant dépassé le million, il y a fort à parier qu’Imagineer ne va pas lâcher sa précieuse licence de si tôt. Pour ceux qui n’auraient pas tout suivi, notre test de Fitness Boxing 2, sympathique mélange entre jeu de boxe, de fitness et de rythme, est disponible à cette adresse.

Que pensez-vous du succès de Fitness Boxing 2 ? Vous semble-t-il mérité ? Avez-vous déjà essayé un jeu de la série ? Si oui, qu’en avez-vous pensé ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.