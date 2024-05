Nintendo souhaite mettre un terme à cette fonctionnalité sur sa Nintendo Switch. Et forcément, des joueurs sont assez déçus et regrettent déjà cette décision. Que sait-on ?

Nintendo a annoncé que dès le mois prochain, les utilisateurs de la Nintendo Switch ne pourront plus partager directement leurs captures d'écran sur X (anciennement Twitter). Cette décision, qui prendra effet le 10 juin, marque un changement significatif dans la manière dont les joueurs interagissent avec les réseaux sociaux via leur console. Forcément, des joueurs regrettent...

Fin de cette fonctionnalité sur la Nintendo Switch

La fin de cette intégration affectera non seulement le partage de captures d'écran mais aussi la fonctionnalité de suggestion d'amis via les réseaux sociaux, une composante jusqu'ici intégrée dans les fonctionnalités de la console. Nintendo a précisé que les fonctionnalités de publication dans les jeux tels que Splatoon 2 et Splatoon 3 seront également ajustées. Concrètement, les posts depuis des lieux spécifiques comme la boîte aux lettres de Splatsville ou les places d'Inkopolis ne pourront plus être partagés sur X/Twitter ou Facebook. À la place, les données seront envoyées directement aux serveurs de Nintendo.

Cette modification de la politique de Nintendo reflète une évolution plus large dans la stratégie numérique de l'entreprise, qui semble privilégier un contrôle accru sur le contenu partagé depuis ses jeux. Cela pourrait également indiquer un pas vers une gestion plus centralisée des données et des interactions en ligne, qui pourrait offrir à Nintendo de nouvelles opportunités pour gérer et analyser les données utilisateur de manière plus efficace. Toutefois, pour les utilisateurs, cette décision pourrait réduire la simplicité et la spontanéité avec laquelle ils partagent leurs expériences de jeu sur les réseaux sociaux.