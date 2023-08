En ce moment sur Nintendo Switch, les joueurs peuvent profiter d’un gros festival centré sur le multijoueur. L’occasion pour les possesseurs de la machine de profiter d’offres exceptionnelles sur des tonnes de jeux, mais aussi et surtout, de jeux gratuits pendant un temps limité. Parfait pour se faire la main et enchaîner quelques parties entre amis. Mais il y a une petite condition pour y avoir le droit.

Trois jeux gratuits sur Nintendo Switch pour finir l'été

Du 25 au 31 août, trois jeux multijoueur seront proposés gratuitement dans leur entièreté. Durant cette période, vous pourrez jouer sans aucune limite avec vos amis. La seule condition pour participer à ce petit festival est d’être abonné au Nintendo Switch Online. Pour le reste, les jeux seront jouables gratuitement sans avoir à mettre la main au portefeuille. Vous pouvez d'ailleurs prendre de l'avance et télécharger les jeux dès maintenant pour en profiter dès qu'il seront disponible gratuitement !

Histoire de toucher un large public, Nintendo propose donc trois jeux plutôt abordables et amusants entre amis ou en famille. Il s'agit de Puyo Puyo Tetris 2, Golf With your Friends et Don't Starve Together

Des jeux à faire entre amis ou en famille !

Ça commence doucement avec Puyo Puyo Tetris 2, un jeu de briques dans l’univers coloré et amusant de Puyo Puyo. Dans ce petit jeu multijoueur, vous pourrez donc affronter vos camarades dans des matchs plutôt intenses où il faudra remporter le maximum de points tout en s’arrangeant pour que l’adversaire n’arrive plus à aligner deux briques. Pour ce faire, vous pourrez utiliser divers bonus et malus histoire de l’entraver ou pour booster vos capacités. Dynamique et amusant.

Si les briques ne vous bottent pas plus que ça, Nintendo propose également Golf With Your Friends, le jeu de mini-golf ultime. Ce party game déjanté propose une grande quantité de circuits et d’épreuves souvent loufoques et totalement dingues. Ce sont ici des dizaines de modes de jeu qui vous attendent et qui peuvent être personnalisés pour que vous puissiez vous créer vos propres parties personnalisées. De grosses soirées de rigolade en perspective.

Moins joyeux, mais tout aussi amusant, le dernier jeu de cette sélection n’est autre que Don’t Starve Together. Un jeu de survie jouable à plusieurs donc, où il vous sera demandé d’agir en équipe pour découvrir de nombreux mystères tout en assurant votre propre survie. Bien entendu, c’est plus facile à dire qu’à faire et le monde qui vous entoure est, disons, hostile.

Tous ces jeux sont donc à retrouver gratuitement sur Nintendo Switch du 25 au 31 août pour tous les abonnés au Nintendo Switch Online. Passé ce délai, il faudra passer à la caisse pour mettre la main dessus définitivement. Autant en profiter tant que c’est gratuit ! Vous pourrez retrouver tout ce qu'il faut concernant l'offre sur le Nintendo eShop.