Pour quelques heures encore, les joueurs Nintendo Switch vont pouvoir (re)découvrir trois titres gratuits dans le cadre d'un festival un peu spécial. Une opération commerciale qui se termine malheureusement cette semaine. Alors il ne faut pas perdre de temps pour récupérer ces bonus qui ne sont pas totalement offerts d'ailleurs.

Trois nouveaux gratuits disponibles sur Nintendo Switch

À l'occasion du programme « Jeux à l'essai » et du « Festival du multijoueur », le constructeur japonais offre trois nouveaux titres à ses abonnés Nintendo Switch Online jusqu'au 31 août 2023. Si vous avez souscrit au service, vous avez donc encore 48 heures pour mettre la main dessus, mais attention. À la différence des jeux N64, Game Boy et autres classiques que vous pouvez garder tant que vous êtes abonnés, ce n'est pas le cas ici. Quoi qu'il arrive, les titres du « Festival du multijoueur » ne sont jouables que temporairement. Sauf si vous passez bien entendu à la caisse par la suite.

Pour cette nouvelle fournée du programme « Jeux à l'essai », vous pouvez tester deux productions pour petits et grands sur Nintendo Switch. Il y a tout d'abord le puzzle game Puyo Puyo Tetris 2 qui, comme son nom l'indique, mélange les deux franchises que sont Puyo Puyo et Tetris. Dans la première, il faut empiler des boules de couleur avec de grands yeux, et dans la seconde, les fameuses briques colorées de différentes formes. Deux écoles mais la finalité est la même : c'est addictif et parfait pour un support comme la Nintendo Switch.

Ensuite, vous allez pouvoir squatter des terrains de mini-golf dans Golf With Your Friends. Un jeu jouable jusqu'à 12 joueurs en ligne, y compris sur Nintendo Switch. Enfin, le dernier titre est sans doute plus réservé aux adolescents / adultes car il s'agit de Don't Starve Together. L'extension multijoueur du soft de survie très apprécié Don't Starve. Les deux versions reprennent le même principe, mais l'une est axée solo et l'autre coopération. À noter que vous pouvez jouer en local à deux sur une seule Nintendo Switch, jusqu'à 4 en mode « sans fil local » ou en ligne.

Une fonctionnalité détestée arrive sur la console de Big N

Après la bonne nouvelle des nouveaux jeux gratuits du Nintendo Switch Online, en voici une mauvaise. Une fonctionnalité détestée va désormais pouvoir être intégrée dans les jeux de la console. Cette nouveauté rejetée en masse, c'est Denuvo. La technologie de protection anti-piratage qui mène la vie dure aux joueurs PC. Depuis l'introduction de cette solution, on ne compte plus les retours d'utilisateurs qui se plaignent de soucis de performances. Une véritable épine dans le pied de celles et ceux qui payent plein pot leurs jeux.

On ne sait pas encore quelles seront les conséquences de Denuvo sur les jeux Nintendo Switch. Mais la technologie arrive bel et bien, et d'après la société, ça n'affectera pas l'expérience de jeu. Évidemment, vu les problèmes soulevés sur PC, on attendra les premiers avis. À voir également si Nintendo forcera ou non les développeurs à l'implémenter, car pour le moment, ça semble être une option. Si le constructeur japonais veut limiter la casse du piratage, pas sûr que ça reste longtemps optionnel cela dit.