La Nintendo 3DS est la première console de Big N à avoir inauguré l'eShop. La boutique en ligne qui permet d'acheter des jeux complets ou des DLC comme le PlayStation Store ou le Xbox Store chez Sony et Microsoft. Un portail indispensable de nos jours qui s'est retrouvé également sur Wii U, et bien entendu sur Nintendo Switch, avec les forces et faiblesses que tout le monde connaît. Et parmi les désagréments qu'on peut rencontrer, il y a la suppression de manière unilatérale de jeux.

Encore un jeu supprimé sur Nintendo Switch

Un jeu numérique ne vous appartient jamais vraiment et si un quelconque incident se produit, il se peut qu'il soit inutilisable. Mais heureusement, dans la plupart des cas, cela n'affecte que les nouveaux acheteurs et c'est justement ce qui est en train de se produire avec une exclu console Nintendo Switch très appréciée qui a disparu sans prévenir. Après la suppression d'Ocotpath Traveler, qui est revenu entre temps, un autre production Square Enix est indisponible sur l'eShop.

Si vous vous rendez sur la boutique de la Nintendo Switch, il est en effet impossible de se procurer le RPG tactique Triangle Strategy. L'éditeur japonais a pleinement conscience du problème et a publié une déclaration officielle. Le souci est actuellement en cours de résolution, et ne touche aucunement celles et ceux qui ont déjà le jeu dans leur bibliothèque. « Triangle Strategy est temporairement indisponible à l'achat sur l'eShop de la Nintendo Switch. Celles et ceux qui ont déjà acheté le jeu pourront le télécharger. Nous travaillons sur ce problème et nous vous tiendrons au courant lorsque le jeu sera de nouveau disponible à l'achat ».

Aucune explication n'a été fournie quant à l'origine du problème, mais Triangle Strategy ne peut donc plus être acheté sur Nintendo Switch pour le moment. Square Enix a t-il prévu une sortie sur d'autres plateformes, ce qui pourrait expliquer cette disparition soudaine ? Il semblerait qu'il se soit passé la même chose avec Octopath Traveler, mais il faut noter que Triangle Strategy est déjà sorti sur PC et Meta Quest.

Source : Square Enix.