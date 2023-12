Parfois, on joue à un jeu si bien qu'on ne peut pas s'empêcher de se poser une question : ça donnerait quoi sur Nintendo Switch ? C'est le cas d'Outer Wilds par exemple qui est enfin sorti sur la machine du géant japonais. Mais ce n'est pas le seul titre à faire son entrée dans le catalogue de la console en ce mois de décembre. Il y en a également un autre qui devrait piquer votre curiosité.

Un excellent jeu arrive sur la Nintendo Switch

Devolver Digital est souvent derrière des productions assez originales, et surtout farfelues. D'une manière générale, on peut lui faire confiance sur les jeux qu'il édite, comme c'est le cas de celui qui va arriver sur Nintendo Switch. Il s'agit de Terra Nil, un jeu de stratégie au concept assez sympathique. Il faut prendre une terre stérile et la transformer en un environnement prospère dénuée de pollution. Pour ce faire, vous allez avoir à votre disposition une écotechnologie avancée et d'autres installations bien utiles.

La particularité du titre, c'est qu'il ne faut pas créer une civilisation, mais faire en sorte de créer un équilibre pour l'environnement. La progression se fait par niveau, et la dernière étape doit consister à laisser derrière soi « une nature intacte ». Comme le dit la description de Terra Nil, on a affaire à un « city builder inversé », ce qui est plutôt original. Si ça vous intéresse, il sera disponible à partir du 18 décembre prochain sur Nintendo Switch. Il sera probablement vendu pour 24,99 €, du moins si on en croit les prix sur les autres plateformes.

Terra Nil est un jeu qui consiste à changer une terre stérile et sans vie en un écosystème riche et prospère. Transformez des sols morts en prairies fertiles, nettoyez des océans pollués, plantez des forêts luxuriantes et créez un habitat idéal pour les animaux. Ensuite, recyclez vos structures pour effacer toute trace de votre passage. Partez à la reconquête d'un environnement ravagé.

Le trailer pour la version Nintendo Switch

Un jeu très apprécié

On vous invite vraiment à vous pencher de plus près sur cette production. Dans nos colonnes, on lui a attribué la note de 8/10, ce qui vous donne déjà une idée de la qualité. Si vous n'êtes toujours pas convaincus, sachez que sur Steam, il affiche une moyenne « Très positive » pour 4 256 avis. Visiblement, cette aventure n'a laissé personne indifférent, et il ne tient qu'à vous de sauter le pas lorsqu'elle arrivera sur Nintendo Switch. En attendant, Terra Nil est aussi disponible sur l'Epic Games Store, GOG, Humble Store, et iOS / Android via Netflix.