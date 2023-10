Il arrive parfois qu'un jeu sorte de nulle part et cartonne auprès des joueurs, voire même davantage. Ce sont généralement des titres qui profitent des tendances actuelles, qui en créent et/ou qui s'appuient sur des mécaniques de gameplay simples, efficaces et addictives. C'est exactement ce qui se passe en ce moment sur Nintendo Switch avec un petit jeu nippon qualifié comme l'un des plus difficiles à être jamais sorti à ce jour, et pourtant, il est ultra accessible et addictif.

Un nouveau jeu ultra addictif à moins sur Nintendo Switch

Si vous regardez souvent Twitch, vous avez dû voir passer un petit jeu coloré avec des fruits à empiler à la manière de Tetris. Son nom : Suika Game (Watermelon Game). C'est un jeu uniquement disponible sur Nintendo Switch au moment où ces lignes sont écrites. Il existe bien une version pour PC via un navigateur, mais elle ne reflète en rien l'expérience de la version console.

Dans Suika Game, il n'y a qu'une chose à faire : exploser les scores. Le jeu se présente comme un Tetris-like. Les briques sont remplacées par des fruits tout ronds et dotés d'une physique (point important). Notre objectif est alors d'associer les fruits entre eux afin qu'ils fusionnent pour donner naissance à un autre fruit plus gros, rapportant ainsi plus de points. Deux cerises deviennent une fraise, deux fraises deviennent une mûre… et ainsi de suite. Le but ultime est d'arriver à faire une pastèque, LE fruit ultime.

Le hic, c'est que plus on fusionne de fruits, plus ils deviennent énormes et rebondissent, projetant alors les autres fruits dans tous les sens. Ce qui rend le jeu si difficile, c'est qu'il ne faut surtout pas dépasser la ligne tout en haut du tableau sous peine de mettre un terme à la partie. Sous ses airs de jeu mobile coloré, Suika Game révèle alors un titre très stratégique où l'on doit calculer son coup à chaque fois. Une recette hyper addictive qui a déjà trouvé son public et qui cartonne. Suika Game est actuellement disponible sur Nintendo Switch pour moins de 3 €, directement depuis l'eShop.

Via Nintendo

Suika Game, un véritable phénomène

L'éditeur Aladdin X s'est déjà félicité d'avoir séduit plusieurs millions de joueurs à travers le monde, mais ce n'est pas tout. Le phénomène est tel que des premières mises à jour vont arriver prochainement, notamment pour Halloween. Certaines structures eSport comme Fnatic recrutent déjà pour que la dimension compétitive du jeu se développe, et les speedrunners du monde entier tentent déjà de battre tous les records. En quelques mois seulement, Suika Game est devenu un phénomène viral. On verra maintenant jusqu'où cela le mènera.