Habituellement, à quel moment peut-on profiter de tout un tas de promotions et autres bons plans dans le jeu vidéo ? En temps normal, ça va être à l'approche des périodes festives, comme Noël en ce moment. Pourtant, Nintendo n'a jamais attendu ces événements pour proposer des belles surprises aux abonnés Switch Online. D'ailleurs, il est actuellement possible d'essayer un jeu gratuitement, mais seulement pour une durée limitée. On vous invite à ne pas trainer.

Un beau jeu gratuit sur le Nintendo Switch Online

Est-ce que vous cherchez parfois un titre qui n'est pas prise de tête ? Où on peut simplement lancer une petite partie, s'amuser, et reposer la console une dizaine de minutes après ? Dans ce cas, vous allez sûrement être intéressé par Suika Game, sorti en octobre 2023 (décembre 2021 au Japon). Dès demain, il sera disponible pour les abonnés au Nintendo Switch Online, sans frais supplémentaires, et jusqu'au 11 décembre prochain. Il fait partie de l'offre Jeux à l'essai, d'où le fait qu'il ne va pas rester longtemps gratuit.

Bon, après, il ne va pas vous demander d'hypothéquer votre maison, puisqu'il coûte 2,99 € sur le magasin Nintendo. Quoi qu'il en soit, le jeu a été un véritable carton au pays du Soleil-Levant, et le phénomène s'est étendu jusqu'à nos portes. Globalement, il accumule environ 4 millions de joueurs, ce qui est plutôt impressionnant. Il faut dire que le concept est un excellent passe-temps pour toute la famille. Il faut remplir une boîte avec des fruits, et à chaque fois qu'on en met un dedans, on gagne des points. Le but étant d'obtenir le meilleur score avant que ça ne déborde, ce qui symbolise le Game Over.

Pour éviter ça, il est possible de fusionner des fruits identiques pour en créer un qui sera plus massif. Ce faisant, son type va changer, et il peut finir en grosse pastèque. A partir de là, c'est peut-être un peu plus dur de remplir la boite. Vous l'aurez compris, les mécaniques sont simples, faciles à prendre en main, à l'instar d'un Tetris, pour ne citer que lui. Si vous hésitez à sauter le pas, n'oubliez pas qu'il est totalement gratuit si vous possédez le Nintendo Switch Online. Difficile de résister à l'envie d'y jeter un œil.

Une belle surprise pour le Pack additionnel

Si en plus de l'abonnement au Nintendo Switch Online, vous avez le Pack additionnel, alors vous êtes en veine. Pour les retardataires, ce dernier permet de se replonger dans les jeux de la N64. On y retrouve des titres comme GoldenEye 007, Banjo-Kazooie, mais aussi Paper Mario et F-Zero X. Le nouvel ajout qui a été annoncé pour ce catalogue unique en son genre, c'est Jet Force Gemini, un TPS sorti en 1999 et développé par Rareware. C'est un grand classique à ne pas louper et qui viendra enrichir votre culture vidéoludique.