La Nintendo Switch est clairement en fin de vie et les ventes de consoles sont en baisse pour la troisième année consécutive. L'absence de cartouches majeures pour les prochains mois est également un indicateur que Big N est résolu à passer à la suite. Autant dire que le planning de sorties sera calme, même si le constructeur prévoit de lancer Donkey Country Returns HD le 16 janvier 2025. Avant cela, la firme japonaise prépare le lancement d'une autre nouveauté.

Une nouveauté Nintendo Switch annoncée pour 2024

Big N n'a toujours pas officialisé la Nintendo Switch 2, malgré toutes les rumeurs. La patience est donc encore de mise, mais la société a une petite surprise. Après sept ans, une nouveauté longtemps demandée arrive enfin au rayons des accessoires pour la machine actuelle. Si vous n'aviez rien pour recharger vos Joy-Con, autre que le Grip fourni avec la console ou la console elle-même, la firme a une solution. À partir du 17 octobre 2024, la société mettra en vente une station de recharge Joy-Con officielle.

« Rechargez vos manettes Joy-Con et vos manettes Nintendo Entertainment System pour Nintendo Switch avec la station de recharge Joy-Con (double usage), disponible le 17 octobre » indique Big N sur son compte X. Comme on peut le lire, et le voir en images, cette station permet de recharger les Joy-Con classiques, mais également les manettes en mode NES. Ces dernières peuvent être achetées par les membres du Nintendo Switch Online. L'abonnement du constructeur qui permet d'obtenir des jeux rétro, d'essayer gratuitement des titres, d'accéder au multijoueur de tous les softs et de récupérer d'autres avantages en fonction de la plateforme.

Cette station de recharge pour les manettes Joy-Con et NES pour Nintendo Switch pourra être reliée à l'aide d'un câble USB-C qui se connecte au socle principal. Elle devrait être disponible pour une vingtaine d'euros. Une arrivée bien tardive, mais qui sera peut-être utile aux possesseurs actuels ou mêmes futurs de la console. Si vous avez plusieurs paires de Joy-Con, cela permet de remettre d'aplomb la batterie sans attendre. Pratique donc, malgré le lancement bien, bien tardif.





Crédits : Nintendo.