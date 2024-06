On l’avait presque oublié faute du suivi qui était promis, mais non cette exclu Nintendo Switch n’a pas encore dit son dernier mot. Une nouveauté gratuite arrive prochainement.

Le Nintendo Direct de juin 2024 était particulièrement attendu des joueuses et des joueurs et il n’a pas déçu. Ils s’imaginaient voir des portages à tout va, dont ceux de Zelda Wind Waker et Twilight Princess. Ils ont finalement découvert une flopée de nouveaux jeux. La princesse en vedette de son propre épisode, Mario et Luigi qui repassent par la case tour par tour et un Mario Party inédit animeront les prochains mois. Des surprises il y en a eu, mais on ne s’attendait pas à ce que Big N se souvienne d’un de ses jeux parus il y a quelques années. Non, l’éditeur japonais n’en a pas fini avec cette exclu Nintendo Switch et une grosse nouveauté arrive prochainement.

Une nouvelle discipline dans Nintendo Switch Sports

Depuis le temps, Nintendo Switch Sports doit prendre la poussière sur pas mal d’étagères. A son lancement en avril 2022, le retour de la licence qui a fait les beaux jours de Wii n’était pas aussi radieux qu’on l’espérait. La faute à un contenu un peu chiche, mais qui devait s’améliorer au fil des mois. Il y a bien eu le golf qui s’est ajouté la même année et c’est tout. Deux ans plus tard, Big N se décide enfin à reprendre du service. Dès cet été, sans plus de précisions, une nouvelle discipline sera ajoutée gratuitement : le basketball. Désolé pour celles et ceux qui déplorent l’absence de la boxe dans Nintendo Switch Sports (on est dans le même bateau), ce ne sera pas pour tout de suite.

Concrètement, les joueurs devront reproduire les gestes du sport grâce aux Joy-Cons. Il faudra par exemple bouger les manettes de haut en bas pour imiter le rebond puis simuler un lancer pour tenter de mettre un panier. Des matchs jusqu’à quatre joueurs en ligne ont été confirmés, tout comme un mode où le but sera de marquer le plus de paniers possible en une minute chrono en solo ou contre cinq autres personnes au maximum. Quant à l’avenir de Nintendo Switch Sports, l’éditeur n’a pas communiqué sur d’autres potentielles mises à jour gratuites similaires. Peut-être que de nouvelles informations seront dévoilées lors du lancement de cette nouveauté dans le courant de l’été.