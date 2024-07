Depuis son lancement en 2022, Nintendo Switch Sports doit prendre la poussière sur un paquet d’étagères. Le suivi du jeu, qui devait nous faire revivre les beaux jours de la Wii, n’a pas été à la hauteur des espérances, alors que le contenu au lancement était un peu trop chiche. Le golf a été ajouté la même année et puis c’est tout. Après deux années passées dans l’oubli, la plus sportive des exclusivités Nintendo Switch accueille aujourd’hui une nouveauté importante.

Nintendo Switch Sports se met au basket

Vous l’aviez sans doute oublié, mais pas Big N. Après deux petites années au placard, Nintendo Switch Sports est fin prêt à reprendre du service. La mise à jour majeure déployée ce mardi 10 juillet 2024, la dernière depuis un long moment, apporte en effet une nouvelle discipline. Pas de boxe à l’horizon comme beaucoup de joueurs l'espérait, mais l’arrivée du basketball. Dans la veine des autres sports, on sera invité à reproduire les gestes clés grâce aux Joy-Cons. Il faudra par exemple bouger les manettes de haut en bas pour imiter le rebond, puis simuler un lancer pour mettre un panier.

Les joueuses et joueurs de Nintendo Switch Sports peuvent donc désormais participer à des matchs de basket jusqu’à quatre en ligne comme en local. Un mode permet également de mettre ses talents à l’épreuve, le but étant de marquer le plus de paniers possible dans un temps imparti seul ou contre cinq autres personnes au maximum. Qui de l’avenir du jeu ? Big N n’a malheureusement rien communiqué de plus. L’exclusivité Nintendo Switch s’était écoulée à plus de 13 millions de copies, mais cela n’a pas empêché l’éditeur de la mettre sur la touche pendant deux années. La dernière mise à jour marquante datait tout de même d’août 2022 et elle n’ajoutait que de nouveaux mouvements pour le volleyball et le support du Leg Strap. Big N profite en tout cas de cette nouveauté pour faire un point sur Nintendo Switch Sports et tout son contenu disponible :

Big N n'a pas précisé ses plans quant à l'avenir de son exclusivité. Les joueurs espèrent déjà voir d'autres disciplines arriver par la suite. En tête de leur liste des souhaits, la boxe, le tir à l'arc et le baseball qui ont fait les beaux jours des épisodes précédents.

Source : Nintendo