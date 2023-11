Les soldes du Black Friday sont arrivées sur l’eShop. Au programme, de belles promos sur plus des milliers de jeux Nintendo Switch avec jusqu’à -91% à la clé.

Le Black Friday se rapproche et son lot de soldes avec. Côté Sony, les différents abonnements PS Plus profiteront d’une jolie baisse, qui survient quelques semaines après une hausse qui a encore du mal à passer auprès de sa communauté. Xbox quant à lui propose déjà des réductions sur sa boutique en ligne. Il ne manquait plus que Big N dans l’équation, c’est désormais chose faite. Les promos Nintendo Switch viennent de tomber sur l’e-shop. Du moins la première vague, l’éditeur japonais précisant qu’une seconde arrivera dès la semaine prochaine.

Contrairement à l’année dernière, pas de grosses exclusivités Nintendo Switch à prix cassé. Du moins pour le moment, puisqu’il est fort probable que le constructeur les gardent bien au chaud pour sa seconde vague de promotions. Les soldes e-Shop du Black Friday actuelles mettent avant tout les productions tierces à l’honneur. On retrouve EA FC 24, Baten Kaitos I & II HD Remaster, Mortal Kombat 1 ou encore la collection Persona pour ne citer qu’eux. Il y en a franchement pour tous les budgets et tous les goûts, avec des réductions sur les jeux Nintendo Switch pouvant grimper jusqu’à -91%. Comme d'habitude, on vous a compilé les meilleures offres triées par prix. Vous avez jusqu'au 3 décembre pour en profiter.

Les meilleures promos Nintendo Switch du Black Friday

Baten Kaitos I & II HD Remaster : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

EA SPORTS FC 24 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Etrian Odyssey Origins Collection : 47,99€ au lieu de 79,99€ (-40%)

It Takes Two : 24,79€ au lieu de 39,99€ (-38%)

Mortal Kombat 1 : 48,99€ au lieu de 69,99 € (-30%)

No Man's Sky : 24,99€ au lieu de 49,99 € (-50%)

Persona Collection : 58,48 € au lieu de 89,98€ (-35%)

Remnant: From the Ashes : 31,99€ au lieu de 39,99€ (-20%)

Solar Ash : 22,49€ au lieu de 37,99 € (-40%)

Sonic Frontiers : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Tales of Symphonia Remastered : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Vampire: The Masquerade - Swansong : 29,99€ au lieu de 59,99 € (-50%)

Les jeux Nintendo Switch à moins de 20€

Ace Attorney Turnabout Collection : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Bundle Axiom Verge 1 & 2 : 17,99€ au lieu de 35,98€ (-50%)

COCOON : 18,29€ au lieu de 22,99€ (-20%)

Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Hello Neighbor 2 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

LEGO® Star Wars™ : La Saga Skywalker : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Minecraft Legends : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Ooblets : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Overcooked! All You Can Eat : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Sifu : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Spyro™ Reignited Trilogy : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge : 17,49€ au lieu de 24,99 € (-30%)

Tetris® Effect: Connected : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

The Great Ace Attorney Chronicles : 15,99€ au lieu de 39,99 € (-60%)

Tinykin : 16,24€ au lieu de 24,99€ (-35%)

Les promos e-Shop à moins de 15€

A Space for the Unbound : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

Baldur's Gate and Baldur's Gate II: Enhanced Editions : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Black Book : 11,24€ au lieu de 24,99€ (-55%)

Crash™ Team Racing Nitro-Fueled : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Dead Cells : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Disco Elysium - The Final Cut : 11,99 € au lieu de 39,99€ (-70%)

ENDER LILIES: Quietus of the Knights : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Gang Beasts : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Harmony: The Fall of Reverie : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Kentucky Route Zero: TV Edition : 11,49€ au lieu de 22,99€ (-50%)

Little Nightmares I & II Bundle : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Lost Ember : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Mutant Year Zero: Road to Eden – Deluxe Edition : 13,49€ au lieu de 44,99€ (-70%)

Neon White : 12,99€ au lieu de 21,99€ (-40%)

Pathfinder: Wrath of the Righteous - Cloud Version : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Persona 3 Portable : 12,99€ au lieu de 19,99€ (-35%)

Return to Monkey Island : 14,99 € au lieu de 24,99€ (-40%)

STAR WARS™ Knights of the Old Republic Bundle : 11,92€ au lieu de 26,49€ (-55%)

Streets of Rage 4 : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Les jeux Nintendo Switch à moins de 10€

Ashen : 8,99€ au lieu de 35,99 € (-75%)

Batman - The Telltale Series : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Batman: L'Ennemi Intérieur : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Beyond Blue : 8,39€ au lieu de 16,79€ (-50%)

Breathedge : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

Burnout™ Paradise Remastered : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Card Shark : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Castlevania Advance Collection : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Chicken Police – Paint it RED! : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Child of Light & Soldats Inconnus Bundle : 8,70€ au lieu de 34,99€ (-75%)

Children of Morta : 5,49€ au lieu de 21,99€ (-75%)

Cities: Skylines - Nintendo Switch™ Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Dragon's Dogma: Dark Arisen : 5,09€ au lieu de 29,99 € (-83%)

Empire of Sin : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Hello Engineer : 9,74€ au lieu de 14,99€ (-35%)

Hello Neighbor : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Hindsight : 6,99€ au lieu de 13,99€ (-50%)

HOT WHEELS UNLEASHED™ : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

Hotline Miami Collection : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

I Am Dead : 6,79€ au lieu de 16,99€ (-60%)

Katana ZERO : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Last Stop : 7,99€ au lieu de 20,99€ (-61%)

LEGO® MARVEL Super Heroes 2 : 7,19€ au lieu de 59,99€ (-88%)

LEGO® NINJAGO®, Le Film : Le Jeu Vidéo : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

Lost in Play : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

Maquette : 9,49€ au lieu de 18,99€ (-50%)

MotoGP™22 : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Moving Out : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

My Time at Portia : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Need for Speed™ Hot Pursuit Remastered : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Neon Abyss : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Overcooked! 2 : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Road 96 - Full Journey : 9,44€ au lieu de 26,99 € (-65%)

Sayonara Wild Hearts : 6,99€ au lieu de 11,99€ (-41%)

Spiritfarer: Farewell Edition : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

STAR WARS™ Jedi Knight: Jedi Academy : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

STAR WARS™: The Force Unleashed™ : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Subnautica : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Summer in Mara : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

SUPERHOT : 9,19€ au lieu de 22,99€ (-60%)

The Artful Escape : 8,69€ au lieu de 17,49 € (-50%)

The Walking Dead: The Final Season - Season Pass : 5,99€ au lieu de 23,99 € (-75%)

Twelve Minutes : 8,39€ au lieu de 20,99€ (-60%)

Unbound: Worlds Apart : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Untitled Goose Game : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Vampire: The Masquerade New York Bundle : 5,79€ au lieu de 28,99€ (-80%)

Warhammer 40,000: Mechanicus : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Worms W.M.D : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Les promos Black Friday à moins de 5€