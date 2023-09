Le début de décennie est marqué par des chiffres importants avec pour cause, la pandémie et une volonté des personnes de rester connectées entre elles, mais aussi de se divertir durant le confinement. Bien évidemment a suivi une forte baisse avec cette fois-ci une pénurie des composants et la restructuration des dépenses du consommateur, ainsi que les nombreux reports n’ont pas aidé dans ce sens. Alors que Circana (anciennement The NPD Group et IRI) prévoit une fin 2023 avec une montée de 3% pour le marché vidéoludique américain comparé à 2022, soit un total de 58,3 milliards de dollars, la Nintendo Switch parvient enfin un battre un record.

La Nintendo Switch bat enfin ce record

La pénurie de console a fait couler beaucoup d’encre en début de génération, mais nous pouvons désormais dire que c’est de l’histoire ancienne. La génération actuelle se rattrape bien et, sur une même période, la PS5 dépasse de 5% les ventes de la PlayStation 4 et de 87% la PlayStation 3. Pour la Xbox Series, le bilan est un peu plus mitigé. La console est en dessous de 10% comparé aux chiffres de la Xbox One, mais devance la Xbox 360 de 6%.

Puis il y a le cas de la Nintendo Switch. Alors qu'elle devrait passer le flambeau l'année prochaine, la console hybride continue son ascension. 2023 est globalement une très bonne année pour la console, qui est notamment aidée par la sortie de Zelda Tears of The Kindgom. La machine de Big N continue de cumuler les médailles et dépasse enfin le nombre d’unités vendues par la Wii sur toute sa période de vie aux États-Unis. Cela faisait déjà un moment que les ventes totales de la machine avaient dépassé celles de la Wii dans le monde entier, mais le record se faisait attendre sur le marché américain.

Et pour cause, l'engouement de la Wii était tel que 48 millions de consoles ont trouvé preneuses aux États-Unis, soit presque la moitié des ventes mondiales de la console qui s'élevaient à 101 millions d'exemplaires. La Nintendo Switch devient troisième du podium américain derrière la Xbox 360 la devance encore d'un million d'unités et la PS2 d’un peu plus de 5 millions. C'est donc désormais la console de salon la plus vendue de la firme nippone aux États-Unis.