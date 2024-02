Alors qu’elle vient de fêter son septième anniversaire, âge moyen d’une console avant l’arrivée d’une nouvelle génération, la Nintendo Switch nous démontre qu’elle n’est pas prête à partir. Pourtant les rumeurs concernant sa petite sœur sont de plus en plus insistantes, autant du côté des fans que de l’éditeur japonais. Selon des « sources internes », la Nintendo Switch 2 serait en développement depuis plus de trois ans et serait parée à être dévoilée au public.

La console la plus vendue

Nintendo refuse toujours de commenter la possible Nintendo Switch 2, bien que sa console portable actuelle soit vieillissante et techniquement dépassée. Pourtant, l’éditeur japonais a bien raison de s’attacher à sa Switch, car elle bat tous les records, notamment grâce à la sortie de Zelda Tears of the Kingdom. Selon le dernier rapport financier, elle est désormais la console la mieux commercialisée au Japon, avec près de 33,34 millions de ventes. Dans l'archipel nippon, c’est même plus que l’iconique Nintendo DS qui a longtemps dominé avec ses 32,98 millions d’exemplaires. Dans le monde par contre, il lui manque encore 15 millions d’unités supplémentaires. À noter que ces résultats intègrent toutes les variantes système des deux machines, c’est-à-dire : les Switch, Switch Lite et la Nintendo Switch OLED d’un côté et les DS, DS Lite, DSi et DSi XL de l’autre.

Bien que ces scores soient impressionnants, Nintendo sait que sa console est vieille et que ses ventes sont en perte de vitesse. Si l’éditeur a encore espoir qu’elle battra un jour le record mondial de la PS2, avec 155 millions d’exemplaires contre 139,36 millions actuellement pour la console hybride, il doit se tourner vers l’avenir. « Sur le dernier trimestre spécifiquement, il est question de 6,9 millions de Nintendo Switch écoulées dans le monde, en baisse de 16 % par rapport à 2022. C’est le plus mauvais résultat de la console sur cette période de l’année », souligne le journaliste Oscar Lemaire sur X.

L’arrivée de la Nintendo Switch 2

Souvenez-vous, en juillet dernier, le média VGC nous parlait des kits de développement de la nouvelle console Nintendo et de son arrivée prochaine en 2024. En termes de puissance, elle pourrait atteindre les capacités de la PS4 ou de la Xbox One et elle pourrait dépasser les 60 FPS sur la majorité de ses titres. Pour autant, rien n’est officialisé pour l’instant même si les rumeurs sont de plus en plus nombreuses.