Et de trois. Big N vient lui aussi de lancer sa rétrospective de l'année 2023 sur Nintendo Switch. Découvrez votre temps de jeu, vos jeux préférés et bien d’autres stats.

C’est une petite tradition de la fin d’année désormais. Spotify a lancé la tendance des Wrap-Up, ces petits récap personnalisés qui mettent en avant des statistiques diverses et variés sur vos habitudes au cours de l’année. Les constructeurs des jeux vidéo s’y sont aussi mis depuis quelques années. PlayStation a ouvert le bal en offrant par la même occasion quelques petits cadeaux et Xbox lui a rapidement emboité le pas. C’est maintenant au tour de Big N de balancer son résumé de votre année 2023 sur Nintendo Switch.

Votre rétrospective 2023 sur Nintendo Switch

L'heure est aux rétrospectives. Les joueuses et les joueurs Nintendo Switch peuvent découvrir dès maintenant leur récap annuel. Alors qui de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Super Mario Bros Wonder, Pikmin 4 ou encore Kirby’s Return to Dreamland vous a le plus happé cette année ? C’est l’heure de le découvrir. Comme l’année précédente, ce bilan met en avant de nombreuses statistiques. Jeux les plus joués, premier titre lancé cette année, nombre d’heures de jeux, de productions jouées, les genres favoris, le mois où vous avez passé le plus de temps sur votre console… la rétrospective Nintendo Switch résume toute votre activité de l'année 2023.

Pour découvrir votre bilan Nintendo Switch de 2023, c’est simple comme bonjour. Il suffit simplement de se rendre sur le site dédié à cette adresse et de se connecter avec le compte de la console désiré. Une fois fait, vous pourrez accéder à l'ensemble de votre récap point par point avec la possibilité de le partager sur les réseaux sociaux ou avec vos amis pour comparer votre temps de jeu ou les titres qui vous ont absorbés cette année et bien plus encore. À la fin Big N vous demandera de choisir quel a été votre jeu préféré de l’année sur Nintendo Switch.

Alors ? Quel est le jeu Nintendo Switch sur lequel vous avez passé le plus de temps ? N'hésitez pas à nous partager vos exploits en commentaire.