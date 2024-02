Les détenteurs de la Nintendo Switch attendent avec impatience l'arrivée d'un certain jeu très appréciée, et ça semble enfin se confirmer. On va peut-être avoir droit à une grosse annonce.

Le catalogue de la Nintendo Switch est plutôt bien fourni, en particulier pour les abonnés au Online. D'ailleurs, même s'il y a des jeux qui ne sortent pas tout de suite sur la console, rien n'est gravé dans le marbre. Un portage peut toujours avoir lieu, et à ce niveau-là, les fans sont aux aguets. D'ailleurs, on a justement une bonne nouvelle à rapporter. Un titre très populaire va probablement arriver sur la machine de Big N, ce qui viendrait confirmer les rumeurs qui traînent depuis quelque temps.

Hi-Fi Rush bientôt sur la Nintendo Switch et la PS5 ?

En vérité, la Nintendo Switch n'est pas la seule console concernée. C'est également le cas de la PS5. Mais alors, de qui est-ce qu'on est en train de parler ? De Hi-Fi Rush, un jeu de rythme et d'action sortit sur PC et Xbox. Il est développé par Tango Gameworks, qui fait lui-même partie des Xbox Game Studios. Souvenez-vous, ce titre a été une véritable surprise pour les joueurs et joueuses. Avant son annonce, on n'en avait jamais entendu parler. L'éditeur et le studio ont réussi à garder le secret jusqu'au bout.

D'ailleurs, il a été rendu disponible dès la révélation de son trailer à ce fameux Xbox Direct de l'année dernière. Seulement voilà, il n'est pas encore arrivé sur Nintendo Switch ou PS5. Néanmoins, on n'a pas de garanti qu'un portage va voir le jour. Alors oui, on a entendu des rumeurs qui affirmaient que de nouvelles versions de Hi-Fi rush étaient en préparation. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de preuves à l'appui, et les sources n'étaient pas forcément fiables. Cependant, on a aujourd'hui un vrai indice à se mettre sous la dent.

Hi-Fi Rush pourrait bel et bien débarquer sur Nintendo Switch et PS5. Pour vous remettre dans le contexte, le jeu s'est offert une nouvelle mise à jour. Dans le lot des nouveautés, on retrouve notamment des tee-shirts commémoratifs. Les designs sont variés, et certains d'entre eux sont exclusifs à la Xbox Series, à l'Epic Games Store et à Steam. Une bonne idée de la part des têtes pensantes derrière le titre, mais qui semble cacher un gros secret. Du coup, les dataminers ont décidé d'aller fouiller un peu, et ils ont fait une grosse découverte.

Des tee-shirts en hommage aux deux consoles

Des trouvailles, il y en a eu, et elles sont fascinantes. Elles ont été postées sur la plateforme Tumblr, avant d'être diffusées partout sur la Toile. On a donc deux designs de tee-shirt qui n'ont pas été utilisés. Ci-dessous, vous pouvez voir les illustrations dont le studio s'est servi, mais on observe deux intrus qui furent débusqués dans les fichiers de l'update.

On retrouve d'abord l'image sur fond bleue avec l'inscription « I'm Here Baby ! ». La couleur utilisée fait évidemment penser à celle de la marque PlayStation, mais ça ne s'arrête pas là. On voit également Chai, le héros de l'histoire, dans une posture qui fait penser à celle de Cloud dans FF7. La deuxième illustration, c'est celle sur fond rouge avec la mention « Rock Out Anywhere ». Pour rappel, « anywhere » veut dire « n'importe où ». On pourrait donc jouer du rock un peu partout, comme par exemple avec... une console portable ? La Nintendo Switch ? Pour l'instant, prenons ça avec des pincettes, mais ça sent bon pour le portage d'Hi-Fi Rush.