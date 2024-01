New year, new Mii. L’année commence avec une première vague de promos sur l’eShop pour les joueuses et les joueurs Nintendo Switch. Une salve avec quelques jeux maison en vedette, comme Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario 3D World + Bowser's Fury, Nintendo Switch Sports, ainsi que des sorties récentes dont EA FC 24, Persona 5 Tactica ou encore Mortal Kombat 1. Ce sont davantage les productions plus anciennes qui profitent de réductions alléchantes. Les -90% sont nombreux, même s’il y a clairement à boire et à manger, mais la palme revient au tout joli Trüberbrook qui fait grimper les enchères à -96%.

Nous vous avons compilé les meilleures offres actuellement disponibles sur l’eShop, le tout classé par ordre alphabétique et par tranche de prix. Notez que la date de fin des promotions varie selon les jeux Nintendo Switch. Si ce sont les exclusivités qui vous intéressent alors, vous avez jusqu’au 14 janvier 2024.

Les meilleures promos Nintendo Switch

51 Worldwide Games : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

Blasphemous 2 : 20,09€ au lieu de 29,99€ (-33%)

Borderlands 3 Ultimate Edition : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Disney Illusion Island : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

EA SPORTS FC™ 24 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

L.A. Noire : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Mario Kart 8 Deluxe : 39,99€ au lieu de 59,99 € (-33%)

Mario Party Superstars : 39,99€ au lieu de 59,99€ (-33%)

MONOPOLY for Nintendo Switch™ + MONOPOLY Madness : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Mortal Kombat 1 : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

Moving Out & Moving out 2 Bundle : 22,49€ au lieu de 44,99€ (-50%)

NBA 2K24 Kobe Bryant Edition : 20,99€ au lieu de 59,99€ (-65%)

New Tales from the Borderlands: Deluxe Edition : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Nintendo Switch Sports : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

Persona 5 Tactica : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

Sonic Frontiers : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Super Mario 3D World + Bowser's Fury : 39,99€ au lieu de 59,99€ (-33%)

Trinity Trigger : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Les jeux Nintendo Switch à moins de 20€

Bloodstained: Ritual of the Night : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Chained Echoes : 18,74€ au lieu de 24,99€ (-25%)

DREDGE : 18,74€ au lieu de 24,99€ (-25%)

Gang Beasts : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Grow: Song of The Evertree : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Hades : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Jurassic World Evolution: Complete Edition : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Killer Frequency : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

LEGO® 2K Drive : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

LEGO® Star Wars™ : La Saga Skywalker : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Loop8: Summer of Gods : 19,99 € au lieu de 49,99€ (-60%)

Moving Out 2 : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

ODDWORLD: SOULSTORM : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

OlliOlli World : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Overcooked! All You Can Eat : 13,59€ au lieu de 39,99€ (-66%)

Qui Veut Gagner des Millions ? : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Resident Evil 2 Cloud : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Resident Evil 7 biohazard Cloud : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Salt and Sacrifice : 12,66€ au lieu de 19,49€ (-35%)

Severed Steel : 11,24€ au lieu de 24,99€ (-55%)

Slime Rancher: Plortable Edition : 10,49€ au lieu de 10,49€ (-50%)

Sonic Origins : 19,49€ au lieu de 29,99€ (-35%)

Terraria : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

The Long Dark : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

The Outer Worlds : 19,79€ au lieu de 29,99€ (-34%)

XIII : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Les promos eShop à moins de 10€

Alba: A Wildlife Adventure : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

Astérix & Obélix Baffez-les tous ! : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

Astérix & Obélix XXL3: Le Menhir de Cristal : 6,99€ au lieu de 34,99€ (-80%)

BioShock Infinite: The Complete Edition : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

BioShock Remastered : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

BioShock: The Collection : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Blair Witch : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Borderlands Legendary Collection : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Borderlands: Game of the Year Edition : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Borderlands: The Handsome Collection : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Descenders : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Devil May Cry : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Devil May Cry 3 Special Edition : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Doki Doki Literature Club Plus! : 9,36€ au lieu de 12,49€ (-25%)

DOOM : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Dragon's Dogma: Dark Arisen sur Nintendo Switch : 5,09€ au lieu de 29,99€ (-83%)

FAR: Changing Tides : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Ghostrunner : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Immortal Realms: Vampire Wars : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Katana ZERO : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Monster Hunter Generations Ultimate™ : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Moving Out : 6,24€ au lieu de 6,24€ (-75%)

No More Heroes : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

No More Heroes 2: Desperate Struggle : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

OKAMI™ HD : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 3 - Deluxe Edition : 9,59€ au lieu de 59,99€ (-84%)

One Piece: Unlimited World Red - Deluxe Edition : 9,59€ au lieu de 59,99€ (-84%)

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition : 6,59€ au lieu de 19,99€ (-67%)

Ori and the Will of the Wisps : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Overcooked! 2 : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Pumpkin Jack : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Resident Evil 3 Cloud : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Resident Evil 4 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Resident Evil 5 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Resident Evil Revelations : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Resident Evil Revelations 2 : 7,99€ au lieu de 24,99€ (-68%)

Serial Cleaners : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

Sid Meier's Civilization VI : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

South of the Circle : 7,79€ au lieu de 12,99€ (-40%)

Spelunky 2 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Subnautica : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Summer in Mara : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

SUPER DRAGON BALL HEROES WORLD MISSION : 9,59€ au lieu de 59,99€ (-84%)

SUPERHOT : 9,19€ au lieu de 22,99€ (-60%)

Tales of Vesperia™: Definitive Edition : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

The Sinking City : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

Untitled Goose Game : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

XCOM® 2 Collection : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

Les promos Nintendo Switch à moins de 5€