La Nintendo Switch n'a pas encore dit son dernier mot. Bien qu'on sache qu'elle tire doucement sa révérence, elle a encore quelques grosses cartouches à sortir. On l'a vu dernièrement avec un tout nouveau jeu The Legend of Zelda, mais ce n'est pas la seule exclusivité attendue sur la console hybride. Une licence très appréciée s'apprête à faire son grand retour et, surtout, à faire revenir des personnage emblématiques. Un nouveau trailer vient justement de sortir, ça donne la couleur.

L'enquête s'apprête à reprendre sur Nintendo Switch

Voilà onze ans qu'il n'avait pas repris du service. Le Professeur Layton avait laissé la place aux nouvelles générations ces dernières années. Plusieurs titres mineurs et portages sont sortis sur mobile, tandis qu'un spin-off a été porté sur la Nintendo Switch après la 3DS en 2017. Mais cette Aventure Layton mettait en lumière les talents non pas d'Hershel une fois de plus, mais de Katrielle, sa fille adoptive.

Mais ce dernier est désormais prêt à reprendre du service. Un nouveau jeu s'annonce pour 2025, réunissant pour l'occasion le duo-phare formé par le Professeur et son jeune assistant, Luke. Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur proposera une enquête totalement inédite, qu'on découvre enfin davantage grâce à la nouvelle bande-annonce du jeu !

Comme on l'avait vu dans le précédent trailer, un nouveau voyage s'annonce. Plutôt que l'Angleterre, Le Nouveau Monde à Vapeur montre qu'il ne porte pas son nom pour rien : ce nouvel opus aura finalement une teinte bien plus américanisée qu'on aurait pu le penser. Ainsi, le Professeur Layton devra investiguer à Steam Bison, sur une affaire impliquant un bandit disparu aux allures de cow-boy, Gunman King Joe.

Cet épisode attendu sur Nintendo Switch ne dérogera pas à ses racines. Une nouvelle fois, le surnaturel va s'insinuer dans une affaire du Professeur Layton. Aussi, bien que nous soyons toujours dans un opus où la 3D fait foi en termes d'esthétique, le style visuel s'accorde bien avec l'ensemble de la franchise. On aura toujours le plaisir de retrouver un aspect 2D à l'ancienne sur la carte et les énigmes. De plus, les équipes semblent avoir élevé le niveau des animations. Ainsi, les personnages semblent plus dynamiques encore qu'avant.

Enfin, nous avons le plaisir de retrouver la bande de Quiznock pour concocter toutes les énigmes du jeu. Et apparemment, elle s'est surpassée sur cet opus. Nous n'en aurons jamais eux autant dans un jeu de la franchise ! Maintenant que nous en savons plus, il ne manque plus qu'un détail : la date précise. Pour le moment, nous savons seulement Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur arrivera sur Nintendo Switch en 2025.