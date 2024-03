Cette année est plutôt chargée en sorties sur la Nintendo Switch. On peut déjà citer Princess Peach : Showtime! qui est sorti le 22 mars dernier, et ce n'est pas fini. Le 27 juin prochain, on pourra se replonger dans Luigi’s Mansion 2 dans une version HD. Mais avant ça, on a un autre rendez-vous de prévu. Et ce sera avec le remake de Paper Mario : La Porte Millénaire. Ce dernier commence d'ailleurs à accélérer le rythme de sa communication, avec un trailer qui nous vend une belle épopée. Il nous tarde d'y être.

Un nouveau trailer pour l'une des grosses sorties sur Nintendo Switch

A l'origine, Paper Mario : La Porte Millénaire est sorti en 2004 sur GameCube. Ce fut l'un des grands classiques de cette console, nous offrant une aventure originale dans l'univers de ce fameux plombier qu'on connaît tous. L'année dernière, à la surprise générale, ce jeu est revenu sous le feu des projecteurs avec une grosse annonce : un remake est en approche sur Nintendo Switch, plus de 20 ans après sa naissance. Autant dire que la communauté était en feu, même si le titre est globalement resté dans l'ombre après cela.

Il a tout de même refait surface à l'occasion du MAR10, l'événement dédié à cette franchise ô combien célèbre. Il a alors dévoilé sa date de sortie, fixée au 23 mai prochain. Il va donc falloir preuve d'encore un peu de patience. Pour aider à patienter, Nintendo a dévoilé une bande-annonce inédite qui vient nous conter l'aventure qui nous attend. Cette fois, pas d'images de gameplay, mais plutôt une cinématique dans le style du jeu, c'est-à-dire tout en papier. Et il faut l'avouer, c'est très agréable à regarder.

Et donc, pour quelle raison Mario va-t-il repartir dans une quête hors normes ? Comme le nom du jeu l'indique, notre héros et ses amis vont partir à la recherche d'un trésor légendaire caché derrière... La Porte Millénaire ! Notre épopée va débuter à Port-Lacanaïe, alors que le plombier s'y rend pour trouver la princesse Peach. Le hic, c'est qu'elle n'est pas là. De toute évidence, elle a disparu, et il faut la retrouver. Pour ce faire, il doit commencer par mettre la main sur les Gemmes Étoile. Si vous souhaitez connaître la suite, ce sera dans quelques mois !