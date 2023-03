Les rumeurs autour du prochain pack Nintendo Switch étaient donc vraies. Depuis quelques temps maintenant, Big N célèbre le fameux Mar10 Day soit la journée Mario. Cette année, tout portait à croire que l’éditeur allait sortir le grand jeu avec le lancement d’un nouveau pack spécial. Un bundle qui avait été teasé avec une image floutée à l’appui et qui se dévoile officiellement aujourd’hui. On sait désormais ce qu’il contiendra exactement.

Un nouveau pack Nintendo Switch Mario

Pendant que les rumeurs autour de la Nintendo Switch 2 continuent d’enfler, la firme nippone entend bien capitaliser encore un peu plus longtemps sur sa console hybride actuelle. Plusieurs sources japonaises avaient indiqué que la production de la nomade allait augmenter cette année et on comprend un peu mieux pourquoi. Alors que la Switch OLED Zelda Tears of the Kingdom tarde à s’officialiser, l’éditeur confirme la venue d’un nouveau pack Nintendo Switch consacré à Mario.

Il contiendra donc la console classique dans sa révision V2 avec deux Joy-Con rouge, des stickers à l’effigie du film Super Mario Bros et, petite surprise, un code pour télécharger le jeu de la licence de son choix parmi une sélection. On retrouve dans le lot Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe et New Super Mario Bros. U Deluxe. Ce nouveau pack Nintendo Switch sera donc commercialisé le 10 mars 2023 pour 299,99 dollars, soit environ 269€ environ en France. Le prix européen devrait être annoncé dans la foulée.

Toujours pour célébrer la journée Mario, Nintendo a fait plusieurs autres annonces. A commencer par la date de sortie de la Vague 4 des DLC de Mario Kart 8, qui arrivera donc le 9 mars 2023. Des promotions autour des jeux de l’univers du plombier seront également lancées sur l’eShop pendant les festivités, avec à la clé des réductions aussi sur les diverses extensions des titres concernés. Mario Party Superstars, Donkey Kong Country: Tropical Freeze, Yoshi’s Crafted World ou encore Luigi’s Mansion 3 sont mentionnés dans le communiqué de presse officiel.