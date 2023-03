Depuis un bon moment maintenant, les joueurs Nintendo Switch peuvent souscrire à un abonnement Nintendo Switch Online et profiter de nombreux avantages. Parmi eux, une série d’Extension Pass permet de retrouver tout un catalogue de jeux old school issu de pratiquement toutes les générations de console de Nintendo. Régulièrement, Big N y ajoute de nouveaux titres accessibles sans frais supplémentaire pour tous les abonnés. Et le mois prochain, c’est un nouveau jeu cultissime de la Game Boy Advance qui fera sont entrée dans le catalogue.

Un nouveau Metroid dans le catalogue GBA du Nintendo Switch Online

Le jeu en question n’est nul autre que Metroid Fusion. Jeu d'action plateforme sorti en 2002 sur Game Boy Advance et qui avait reçu un accueil extrêmement chaleureux que ce soit de la part des critiques, que de celle des joueurs. Le titre est même devenu un véritable incontournable en plus de marquer toute une génération de jeunes joueurs à son époque et encore aujourd'hui.

Metroid Fusion sera disponible dès le 9 mars prochain dans le catalogue GBA du Nintendo Switch Online. Avec cet ajout, il ne manque pratiquement aucun jeu 2D de la franchise Metroid, si ce n’est les plus récents comme Metroid Dread. La plupart des autres titres 2D principaux de la licence comme Metroid, Metroid 2: Return of Samus et Super Metroid, sont en effet d’ores et déjà disponibles dans le catalogue.

Pour ce qui est de l’avenir de la franchise, les fans attendent encore Metroid Prime 4 qui, depuis son annonce, n’a plus donné signe de vie. Récemment, la licence culte de Nintendo est revenue sur le devant de la scène avec l’excellent Metroid Prime Remastered. Une seconde jeunesse offerte au célèbre FPS sortie sur Gamecube et Wii.