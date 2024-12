Les abonnés aux Nintendo Switch Online sont désormais habitués, de très nombreux jeux viennent régulièrement s’ajouter aux catalogues classiques disponibles via quelques extensions. Aujourd’hui, un nouveau jeu ultra culte vient s’ajouter à la déjà très imposante collection.

Un jeu culte pour les abonnés au Nintendo Switch Online

Metroid, Mario, Donkey Kong… Big N a déjà fait le plein avec ses séries phares, mais continue régulièrement d'ajouter de nouveaux hits à ses collections de grands classiques. Les nostalgiques des années Game Boy ou encore NES sont aux anges. L’abonnement Nintendo Switch Online et ses extensions permettent d’avoir accès à des dizaines de jeux tout droit sortis des grandes époques Nintendo. Aujourd'hui, c’est l’excellent et ultra culte Tetris DX, sortie sur Gameboy Color, qui s’ajoute au catalogue. Tetris DX propose plusieurs modes de jeu pour se lancer des défis et faire exploser les scores. Pour rappel, il y a peu, c’est Wargroove 2 qui a été ajouté au catalogue, précédé par Donkey Kong Land 3, un jeu culte une fois encore.

Pour rappel, pour profiter de ce nouveau jeu, il suffit d'être abonné au service Nintendo Switch Online. Il n'est pas nécessaire d'avoir un pack additionnel pour ce Tetris DX. Le jeu fait en effet partie des titres directement compris dans l'abonnement initial. En revanche, il faudra débourser un supplément pour les jeux Nintendo 64, MegaDrive ou encore NES.