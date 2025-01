Chacun des trois grands constructeurs a maintenant son catalogue de jeux à la demande. La pratique s'est répandue pour permettre à des joueuses et joueurs d'accéder à toute une ludothèque via un simple abonnement. Au fil de chaque mois, ces services s'enorgueillissent de nouveautés. On a déjà pu voir les “jeux gratuits” de janvier du PS Plus et du Xbox Game Pass. Aujourd'hui, c'est le Nintendo Switch Online qui accueille trois titres supplémentaires.

Un Nintendo Switch Online toujours cultissime

En attendant l'arrivée de la Switch 2, le Nintendo Switch Online continue de s'enrichir pour bien vous occuper. Cet abonnement vous donne non seulement accès aux services en ligne, mais aussi à un catalogue de jeux rétro. Ainsi, en ce vendredi 24 janvier, ce sont trois nouveaux jeux gratuits qui sont disponibles pour les abonnés.

La sélection de ce mois de janvier est issue du catalogue de la Super Nintendo. Elle est donc accessible à tous les abonnés, y compris ceux qui n'ont pas la formule pack additionnel. Qui plus est, c'est l'occasion de plonger dans des licences cultes, notamment avec des jeux jamais sortis en France.

Fatal Fury 2 : La suite de Fatal Fury King of Fighters rejoint le Nintendo Switch Online pour des combats en 2D dynamiques sur deux plans entre lesquels vous pouvez switcher en un clin d'œil. Il introduit au passage de nouveaux personnages jouables, faisant grimper le roster au nombre de 8.

: La suite de Fatal Fury King of Fighters rejoint le Nintendo Switch Online pour des combats en 2D dynamiques sur deux plans entre lesquels vous pouvez switcher en un clin d'œil. Il introduit au passage de nouveaux personnages jouables, faisant grimper le roster au nombre de 8. Super Ninja Boy : Sortie en 1991 au Japon, cet action-RPG bon enfant vous plonge dans un monde ouvert où les rencontres aléatoires vont inviteront à des combats dans un style plus beat'em up. Jouable en solo ou en coopération à deux, vous incarnez les ninjas Jack et Ryu avec tout l'attirail qui leur est dû, comme des shurikens.

: Sortie en 1991 au Japon, cet action-RPG bon enfant vous plonge dans un monde ouvert où les rencontres aléatoires vont inviteront à des combats dans un style plus beat'em up. Jouable en solo ou en coopération à deux, vous incarnez les ninjas Jack et Ryu avec tout l'attirail qui leur est dû, comme des shurikens. Sutte Hakkun : On change complètement de style ici avec de la plateforme colorée. Ce jeu méconnu du public occidental vous invite à résoudre des énigmes dans l'environnement pour progresser grâce aux capacités de votre personnage à absorber ou déplacer des blocs. Creusez-vous les méninges et faites preuve d'agilité pour arriver au bout !