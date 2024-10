A priori, Big N se prépare à apporter des changements au Nintendo Switch Online qui vont pouvoir être testés dès cette semaine par les abonnés à l'abonnement NSO + Pack Additionnel, y compris en France. Le constructeur japonais fait planer le mystère sur les nouveautés en question, mais plusieurs théories circulent. Dans les hypothèses, des internautes estiment par exemple que le multijoueur pourrait gagner en stabilité. D'autres aiment à penser que ces tests en circuit fermé pourrait être liés à des jeux rétro de nouvelles consoles, comme la Gamecube ou la DS, voire à un service de cloud gaming.

Les jeux à l'essai Nintendo Switch Online du 23 au 30 octobre 2024

En attendant de savoir ce que mijote Big N, le Nintendo Switch continue de proposer des jeux « gratuits ». Dernièrement, les abonnés à la formule Pack Additionnel ont pu (re)découvrir F-Zero GP Legend et F-Zero Climax sur Game Boy Advance. Des titres qui se sont plus de première fraicheur, à l'inverse des nouveaux « Jeux à l'essai » jouables du 23 au 30 octobre 2024. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un programme qui permet de tester gratuitement des versions complètes de softs, dans le créneau permis par le constructeur, via un abonnement Nintendo Switch Online. Voici les trois jeux accessibles dont une licence archi culte.

Minecraft Dungeons dans les Jeux à l'essai Nintendo Switch Online

Les nouveaux « Jeux à l'essai » pour les abonnés NSO renferment une licence archi culte avec la version gratuite de Minecraft Dungeons. Un hack'n'slash où vous devrez parcourir et venir à bout de donjons en solo, ou en coopération jusqu'à quatre joueurs. Si les retours sont plutôt bons sur Steam, le jeu est malheureusement mort. Alors rassurez-vous, vous pourrez y jouer via le Nintendo Switch Online, mais la dernière mise à jour 1.17 remonte à 2023.

Cursed to Golf

Cursed to Gold, qui est l'un des jeux gratuits temporaires du Nintendo Switch Online, mêle plateforme, rogue-lite et golf ! Vous incarnez un Golfeur maudit qui est décédé d'un accident improbable lors d'un tournoi international. Pour quitter le Purgatoire golfique, revenir à la vie et décrocher le trophée tant convoité de la compétition écourtée, il faut réussir un trou en respectant le nombre de coups définis. En cas d'échec, c'est un retour à la case départ. Les parcours sont loin d'être ordinaires et sont truffés d'obstacles comme des pics, des caisses de TNT et autres.

A Little to the Left

Le troisième jeu à essayer en version gratuite via le Nintendo Switch Online, c'est A Little to the Left. Un jeu de réflexion cosy où il faut triez, empilez et organisez des objets du quotidien comme des lettres, des bocaux, des livres, des cartons... Plus de 100 casse-têtes de logique devront être résolus. Et pour vous aider dans cette mission, sachez que plusieurs solutions sont possibles.

Source : Nintendo France.