Les joueurs abonnés à Nintendo Switch Online ont de quoi se réjouir ! Nintendo vient d’ajouter quatre jeux rétro à la collection SNES. Parmi les nouveautés, on retrouve Battletoads Double Dragon, Big Run, Cosmo Gang the Puzzle et Kunio-kun no Dodgeball da yo Zen’in Shuugou!. Que du bon (et de l'ancien) pour avoir de bons souvenirs.

Le Nintendo Switch Online régale les abonnés

Sorti en 1993, Battletoads Double Dragon est un classique des jeux de combat. Les célèbres jumeaux Billy et Jimmy Lee de Double Dragon unissent leurs forces aux trois grenouilles héroïques des Battletoads : Zitz, Rash et Pimple. Ensemble, ils doivent défendre la Terre contre la terrible Dark Queen et le Shadow Boss. Ce jeu offre des combats nerveux avec des coups spectaculaires et des combos impressionnants. En plus des affrontements, des séquences de conduite vous mettront au défi avec des véhicules rapides comme le Speeder Bike. Bref, une bonne pioche sur le Nintendo Switch Online.

Big Run, la course à l'honneur

Le second jeu du Nintendo Switch Online est Big Run, vous parcourez l'Afrique dans une course épique, de Tripoli à Dakar. Ce jeu de course, sorti en 1991 sur Super Famicom, ne se contente pas de mettre à l'épreuve vos talents de pilote. Il vous faudra aussi gérer vos ressources, comme vos pneus et moteurs, tout en trouvant un sponsor pour financer votre course. Avec ses neuf étapes difficiles et ses conditions de course extrêmes, Big Run est un jeu assez intense.

Cosmo Gang the Puzzle, changement d'ambiance sur le Nintendo Switch Online

Amateurs de puzzles, préparez-vous ! Cosmo Gang the Puzzle est un jeu de puzzle d'action sorti en 1993. Vous devrez aligner des blocs et éliminer les Cosmos qui tombent du haut de l’écran. Le jeu propose plusieurs modes, dont un mode solo pour viser le meilleur score, un mode compétitif pour affronter un autre joueur, et un mode 100 Stage rempli de défis stratégiques. Le but : réussir à éliminer les blocs et les Cosmos en réalisant des combos. Il va falloir avoir l'œil.

Kunio-kun no Dodgeball da yo Zen’in Shuugou!

Enfin, le Nintendo Switch Online permet de découvrir ce jeu de dodgeball, sorti en 1993, et qui met en scène Kunio-kun, le héros de la série River City. Ici, vous affrontez des équipes du monde entier dans des matchs de balle au prisonnier endiablés. Sauts, passes et tirs spectaculaires sont au programme. Chaque terrain cache aussi des surprises qui peuvent totalement bouleverser le cours d'un match. Vous pourrez également améliorer vos joueurs grâce à des objets et des entraînements pour décrocher le titre de champion du monde de dodgeball. Tout un programme.

