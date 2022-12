Le Nintendo Switch Online + Pack Additionnel accueille dès maintenant quatre jeux gratuits inédits, des classiques d'une console mythique.

Les nouveaux jeux gratuits du Nintendo Switch Online

Le Nintendo Switch Online + Pack Additionnel est l'abonnement qui permet de jouer en ligne, mais également d'avoir accès à quelques bonus comme des jeux gratuits. Une offre comparable au PS Plus de Sony ou au Xbox Games With Gold de Microsoft.

Pour 39,99€ à l'année, vous avez accès au jeu en ligne, à des classiques SNES & NES, Mega Drive et N64. Une formule qui comprend également le Pack de circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe et sa Vague 3 de DLC, les sauvegardes dans le cloud, le contenu Octo Expansion de Splatoon 2 et Happy Home Paradise pour Animal Crossing New Horizons.

L'offre, en plus des derniers avantages exclusifs, est complétée dès maintenant par quatre nouveaux jeux gratuits Mega Drive.

Golden Axe II

Virtua Fighter 2

Alien Storm

Columns

Les titres Mega Drive déjà sur le service

En plus des quatre nouveaux jeux gratuits Mega Drive, voici la liste des softs disponibles dans le Nintendo Switch Online + Pack Additionnel :