Le Nintendo Switch Online pourrait bien subir quelques modifications avec l’arrivée de la prochaine console du constructeur. Big N ne s’en cache pas, le service perdurera avec avec la Nintendo Switch 2, l’éditeur ne souhaitant « perdre des millions d’utilisateurs en route. » Beaucoup espèrent que la firme japonaise marquera le coup en proposant enfin des jeux Gamecube au catalogue des jeux rétro de son abonnement. Vu le temps qu’il a fallu pour que Nintendo se décide à inclure les productions Gameboy et GBA, ils devraient sans doute temporiser leurs attentes. Justement, si les titres des premières consoles portables du constructeur proposés sur Nintendo Switch se comptent sur les doigts de la main, les abonnés vont bientôt pouvoir compter sur de nouveaux jeux Pokemon.

Deux jeux Pokemon dans le Nintendo Switch Online

Après Zelda, place à Pokemon. Dernièrement, le catalogue de jeux rétro du Nintendo Switch Online s’est agrémenté de deux The Legend of Zelda Oracle of Ages et Oracle of Seasons. Deux épisodes Game Boy Color qui avaient une petite particularité à l’époque : ils n’avaient pas été développés en interne. L’annonce d’un nouveau Pokemon Presents a donc ravivé l’espoir de beaucoup d’abonnés. Nombreux sont celles et ceux qui attendent l’arrivée des premiers jeux de la licence dans le catalogue du Nintendo Switch Online. Pokémon Rouge, Bleu, Jaune, Or, Argent, Rubis, Saphir… les prétendants ne manquent pas. Bonne nouvelle, il y aura bien des jeux Pokemon qui vont arriver dans le service, mais pas forcément ceux qu'ils espéraient.

A commencer par Pokémon Trading Card Game, le jeu de cartes qui a bercé toute une génération sur Game Boy Color. Son nom est assez éloquent, il vous laisse collectionner les cartes de l’époque et prendre part à des combats. On y suit les aventures de Marc, un collectionneur qui souhaite non pas devenir le meilleur dresseur, mais le meilleur joueur. Au programme, plus de 200 cartes des créatures de la première génération, des combats qui suivent les règles de l'époque ou encore la possibilité de créer ses propres decks. Pour l'heure impossible de savoir s'il sera possible de défier d'autres joueurs comme à l'époque.

Quand seront-ils disponibles ?

Plus réjouissant, le jeu N64 Pokemon Stadium 2 sera également disponible dans le Nintendo Switch Online. La seule grosse différence avec son prédécesseur ? L'inclusion de la seconde génération. Pichu, Ho-oh ou encore Lugia vont donc pouvoir affronter Mewtwo et consorts lors de combats en 3D. Vainquez 21 dresseurs expérimentez et tentez de devenir le champion de l'Arène. 12 mini-jeux comprenant les créatures de Pokémon Or et Argent devraient également être inclus dans la version Nintendo Switch Online.

Ce deux jeux Pokemon seront ajoutés au catalogue aujourd'hui, juste après la diffusion de la présentation. Pokémon Trading Card Game sera bien disponible pour l'ensemble des abonnés. Il faudra en revanche obligatoirement avoir un abonnement Nintendo Switch Online + Pack d'extension pour profiter de Pokemon Stadium 2, jeu N64 oblige.