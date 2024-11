Bonne nouvelle pour les abonnés au Nintendo Switch Online : une nouveauté devrait fasciner et ravir les plus nostalgiques d’entre vous. Une véritable machine à remonter le temps.

Nintendo a toujours su marquer les esprits avec ses jeux légendaires et leurs bandes sonores inoubliables. Et on le sait, désormais, la magie musicale de ces univers est disponible dans une application dédiée : Nintendo Music sur le Nintendo Switch Online. Avec déjà une belle sélection de morceaux, de nouvelles musiques viennent d'arriver.

Une musique qui stimule les neurones sur le Nintendo Switch Online

Bonne nouvelle pour les nostalgiques et les amateurs de casse-têtes : la bande-son de Brain Age / Dr Kawashima’s Brain Training vient d’être ajoutée au catalogue ! Sorti à l’origine sur Nintendo DS, Brain Age / Dr Kawashima’s Brain Training est devenu un phénomène grâce à son approche ludique pour entretenir l'esprit. Avec ses exercices variés, ce jeu iconique proposait aussi une ambiance sonore unique, à la fois apaisante et motivante. Désormais, vous pouvez retrouver cette musique sur Nintendo Music et replonger dans l’atmosphère si particulière du jeu.

Avec cet ajout, Nintendo Music prouve une nouvelle fois qu’elle est bien plus qu’une simple application. Chaque nouvelle bande-son est une pièce du patrimoine Nintendo qui vient enrichir l’expérience des fans. La bande-son de Brain Age rejoint ainsi d’autres grands titres comme :

Animal Crossing: New Horizons

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Super Mario Odyssey

Mario Kart 8 Deluxe

L’ajout régulier de nouvelles musiques permet à la plateforme de se renouveler constamment, pour le plus grand bonheur des joueurs. C’est un peu une véritable machine à remonter le temps. Chaque musique ravive des souvenirs : une victoire mémorable sur Mario Kart, une exploration magique dans Zelda, ou encore des heures passées à créer son île parfaite dans Animal Crossing... Il est assez fou de voir le pouvoir nostalgique d'un simple morceau... Et puis pour les plus jeunes, c’est une porte d’entrée vers des univers cultes. Il serait dommage de passer à coté d'énormes classiques comme l'OST de Metroid.

Source : Nintendo